Türk asıllı İran Cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan ilk sonuçlara göre seçimleri kazandı

06 Temmuz 2024 02:19 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 02:22

Son dakika | İran seçimleri 2. tura kaldı! Devrimden bu yana bir ilk gerçekleşti

Son dakika | İran seçimleri 2. tura kaldı! Devrimden bu yana bir ilk gerçekleşti

İran'ın Türk asıllı cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan ilk sonuçlara göre yarışı önde götürüyor. İran'ın milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan Güney Azerbaycan Türkü olarak tanınıyor.

İran'da 14'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turu için ülke genelinde 16 saat süren oy kullanma süreci resmen gece yarısı sona erdi.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresinin 24.00'te sona erdiğini duyurmuştu..

PEZEŞKİYAN İLE CELİLİ YARIŞIYOR

Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışıyor.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin sabaha karşı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif, resmi sonuçlar ilan edilmeden adaylardan veya temsilcilerinden hiçbirinin seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmamasını istedi.

Tahannazif, "Resmi sonuçlar dışında açıklanan hiçbir veri bizim açımızdan geçerli değildir." dedi.