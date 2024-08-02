Türk bayrağı yarıya indirildi, İsrail küplere bindi! İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan küstah sözler
Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı sebebiyle ilan edilen 1 günlük milli yas kapsamında Türkiye'nin İsrail'deki büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi. Küplere binen İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Hamas'ın Siyasi Büro Lideri İsmail Haniye, İran'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Pezeşkiyan'ı tebrik etmek için gittiği başkent Tahran'da kaldığı konutta suikasta uğradı.
Türkiye'nin Hamas lideri İsrail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesi nebeniyle 1 günlük yas ilan etmesi, İsrail'i küplere bindirdi.
Türkiye'nin İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde, öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Türk bayrağı yarıya indirildi.
"ERDOĞAN'LA YAS TUTABİLİR"
İsrail basını, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarı bakanlığa çağırdığı bildirildi. Katz'ın "Elçilik temsilcileri terörist Haniye'nin yasını tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip Erdoğan'la yas tutabilir" dediği aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.