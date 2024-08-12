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Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
12 Ağustos 2024 17:07 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:31
Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10&#039;da! İşte dünyanın en iyi çorbaları

Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı site, dünyanın en iyi çorbalarını sıraladı. Bir Türk lezzeti, yine dünya sıralamasında ilk 10'da yerini aldı. İlk yirmi sıralamasında da bir başka Türk lezzeti göze çarptı. 

Dünyanın en meşhur, en beğenilen lezzetlerini sıralayan Taste Atlas (Lezzet Atlası) yeni bir liste servis etti. Bu kez dünyanın en iyi çorbaları listelendi. Listede, ilk 20'de iki Türk lezzeti yer aldı. 

Geleneksel tarifleri ön plana çıkaran Taste Atlas'ta lezzet eleştirmenlerinin araştırmaları doğrultusunda ortaya çıkan liste şu şekilde:

1. Bori-bori / Paraguay

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 1. Resim

2. Rawon / Endonezya

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 2. Resim

3. Soto Betawi / Endonezya

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 3. Resim

4. Ramen / Japonya 

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 4. Resim

5. Yokohama ramen (Yokohama-Style Ramen) / Japonya

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 5. Resim

6. Taiwanese Hot Pot / Tayvan

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 6. Resim

7. Sopa Tarasca / Meksika 

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 7. Resim

8. Beyran çorbası / Türkiye

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 8. Resim

9. Tonkotsu ramen / Japonya

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 9. Resim

10. Miso ramen / Japonya

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 10. Resim

LİSTENİN 16. SIRASINDA MERCİMEK ÇORBASI

16. Mercimek Çorbası / Türkiye 

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 11. Resim

Listenin 60'ıncı sırasında ise domates çorbası yer aldı. 

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 12. Resim

Listenin 90'ıncı sırasında ise cacık kendine yer buldu.

Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları - 13. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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