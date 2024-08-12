Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları

12 Ağustos 2024 17:07 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:31

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Dünyanın en meşhur, en beğenilen lezzetlerini sıralayan Taste Atlas (Lezzet Atlası) yeni bir liste servis etti. Bu kez dünyanın en iyi çorbaları listelendi. Listede, ilk 20'de iki Türk lezzeti yer aldı.

Geleneksel tarifleri ön plana çıkaran Taste Atlas'ta lezzet eleştirmenlerinin araştırmaları doğrultusunda ortaya çıkan liste şu şekilde:

1. Bori-bori / Paraguay

2. Rawon / Endonezya

3. Soto Betawi / Endonezya

4. Ramen / Japonya

5. Yokohama ramen (Yokohama-Style Ramen) / Japonya

6. Taiwanese Hot Pot / Tayvan

7. Sopa Tarasca / Meksika

8. Beyran çorbası / Türkiye

9. Tonkotsu ramen / Japonya

10. Miso ramen / Japonya

LİSTENİN 16. SIRASINDA MERCİMEK ÇORBASI

16. Mercimek Çorbası / Türkiye

Listenin 60'ıncı sırasında ise domates çorbası yer aldı.

Listenin 90'ıncı sırasında ise cacık kendine yer buldu.