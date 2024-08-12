Türk lezzeti dünya sıralamasında ilk 10'da! İşte dünyanın en iyi çorbaları
Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı site, dünyanın en iyi çorbalarını sıraladı. Bir Türk lezzeti, yine dünya sıralamasında ilk 10'da yerini aldı. İlk yirmi sıralamasında da bir başka Türk lezzeti göze çarptı.
Dünyanın en meşhur, en beğenilen lezzetlerini sıralayan Taste Atlas (Lezzet Atlası) yeni bir liste servis etti. Bu kez dünyanın en iyi çorbaları listelendi. Listede, ilk 20'de iki Türk lezzeti yer aldı.
Geleneksel tarifleri ön plana çıkaran Taste Atlas'ta lezzet eleştirmenlerinin araştırmaları doğrultusunda ortaya çıkan liste şu şekilde:
1. Bori-bori / Paraguay
2. Rawon / Endonezya
3. Soto Betawi / Endonezya
4. Ramen / Japonya
5. Yokohama ramen (Yokohama-Style Ramen) / Japonya
6. Taiwanese Hot Pot / Tayvan
7. Sopa Tarasca / Meksika
8. Beyran çorbası / Türkiye
9. Tonkotsu ramen / Japonya
10. Miso ramen / Japonya
LİSTENİN 16. SIRASINDA MERCİMEK ÇORBASI
16. Mercimek Çorbası / Türkiye
Listenin 60'ıncı sırasında ise domates çorbası yer aldı.
Listenin 90'ıncı sırasında ise cacık kendine yer buldu.