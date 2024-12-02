Terörist Velat Çetinkaya İtalya'da tutuklandı! TUSAŞ saldırısının şüphelileri arasında

02 Aralık 2024 07:16 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 09:28

50 yaşındaki Türk vatandaşı Velat Çetinkaya, Roma'ya 30 kilometre uzaklıktaki Campino'da uluslararası terör suçlamasıyla tutuklandı. Terörist Çetinkaya, Ankara'daki TUSAŞ saldırısının şüphelileri arasında yer alıyor.

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23 Ekim'de Ankara'da Türk Havacılık Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının planlayıcıları arasında olduğu düşünülen terör örgütü üyesi Velat Çetinkaya İtalya'nın başkenti Roma​'da tutuklandı. İtalyan ve Yunan basınında yer alan haberlere göre Roma polisi Çetinkaya'yı turistlere kiralanan dairede yakalayıp gözaltına aldı. 50 yaşındaki Çetinkaya, Roma'ya 30 kilometre uzaklıktaki Campino'da çıkarıldığı mahkeme tarafından "uluslararası terör" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2022 yılının sonunda Stuttgart mahkemesi, Çetinkaya hakkında uluslararası terör faaliyeti suçlamasıyla Avrupa çapında tutuklama emri çıkarmıştı. Roma'daki Regina Celli hapishanesine nakledilen Çetinkaya hakkında açıklama yapan bir polis yetkilisi, operasyona Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatından ajanların da eşlik ettiğini söyledi.

Diğer yandan Terörist Çetinkaya'nın Roma'da bulunduğu süre içinde ne yaptığı ve nerede saklandığı, herhangi biriyle iş birliği içinde olup olmadığının araştırıldığı belirtildi

23 Ekim'de Ankara'daki Türk Havacılık Sanayi AŞ genel merkezine gerçekleştirilen saldırıda 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı.