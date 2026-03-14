Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı: Zaruri olmadıkça gitmeyin

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşlarının zaruri neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınmasının uygun olacağı bildirildi.

GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 11:25

, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 'taki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şartlarının hızlı şekilde olumsuz yönde değişkenlik gösterebildiği bu dönemde, kalabalık meydanlar ve toplanma bölgeleri, Bağdat’ta Yeşil Bölge çevresinde protesto gösterileri düzenlenen alanlar, Bağdat ve Erbil uluslararası havalimanları ve mücavir bölgeler, üçüncü ülke vatandaşlarının sıklıkla gittiği, bulunduğu mekanlar ile hava müdahale sistemlerinin önleyici müdahaleleri göz önünde bulundurulduğunda açık alanlar, Musul ve mücavirindeki yerleşim yerleri, Basra'ya mücavir bölgeler, Irak'ın tamamındaki askeri bölgeler ile petrol sahaları gibi kritik altyapı tesislerinden uzak durulması ve Türk vatandaşlarının kişisel güvenliklerine azami özen göstermesinin bir kez daha önemle tavsiye edildiği belirtildi.

Irak hava sahasının, bölgede süren çatışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, bu aşamada 16 Mart'a kadar hava sahasının açılmayacağının duyurulduğu anımsatılan açıklamada, bu çerçevede, yerel şartlar ve güvenlik koşullarına azami özen göstermek suretiyle 'ye kara yoluyla seyahat edilebileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, Türkiye ile Irak arasındaki kara yolunun hala ulaşıma açık olduğu, Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın faaliyetlerine devam ettiği, bu dönemde Türk vatandaşlarının zaruri neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınmasının uygun olacağı bildirildi.

Irak makamlarının, kara sınır kapılarında üçüncü ülke vatandaşlarına 7 gün süreli transit vize imkanı sağlanacağını duyurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, diğer bölge ülkelerinde bulunan ve Irak üzerinden ülkemize seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın söz konusu imkandan istifade etmeleri mümkündür. Acil durumlarda Irak'taki temsilciliklerimize aşağıdaki iletişim numaralarından ve Konsolosluk Çağrı Merkezinden (+90 312 292 29 29) ulaşılabilecektir. Bağdat Büyükelçiliği: +964 771 233 9023 (embassy.baghdad@mfa.gov.tr), Basra Başkonsolosluğu: +964 780 806 5000 (consulate.basra@mfa.gov.tr), Erbil Başkonsolosluğu: +964 750 802 5160 (consulate.erbil@mfa.gov.tr), Musul Başkonsolosluğu: +964 772 443 5143 (consulate.mosul@mfa.gov.tr), Necef Başkonsolosluğu: +964 783 770 0413."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne füze saldırısı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bağdat’ta ABD karşıtı protestoya sert tepki: Ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı
ETİKETLER
#güvenlik
#Irak
#Seyahat Uyarısı
#Bağdat Büyükelçiliği
#TÜRKİYE
#Dünya
