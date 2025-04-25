Türk ve Rus heyetleri İstanbul'da görüşmeye başladı! Masada Orta Doğu var

Rus basını, Türk ve Rus heyetlerinin İstanbul'da görüşmeye başladığını bildirdi. Yapılan haberlerde toplantının ana gündeminde Ortadoğu'daki son durum olduğu belirtildi.

Rus haber ajansı RIA Novosti, Ortadoğu'daki duruma ilişkin Rus ve Türk yetkililerin görüşmelerinin İstanbul'da başladığını duyurdu.

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlık ederken, Rusya'yı Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov temsil ediyor. İstişareler kapalı bir formatta gerçekleştiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı dün, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin görüşmelerde Suriye'deki durumu ve Ortadoğu çatışma bölgesini ele almayı planladıklarını bildirmişti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara bu hafta New York Times'a verdiği bir röportajda Suriyeli yetkililerin Rusya ve Türkiye ile yeni anlaşmalar müzakere ettiğini ifade etti.

GÖRÜŞMELER ASKERİ ANLAŞMALARLA İLGİLİ

Şara'nın yaptığı yorumlar doğrultusunda gerçekleştirilen görüşmelerin askeri anlaşmalarla ilgili olduğu üzerine duruluyor.

Şara ayrıca, Suriye yönetiminin daha önce Suriye ile diğer ülkeler arasında yapılan anlaşmaları iptal ettiğini dile getirdi.

Yeni anlaşmaların Suriye'nin yasal çerçevesiyle uyumlu olması gerektiğini vurguladı.