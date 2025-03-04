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 | Banu İriç

Türkiye 3 noktada harekete geçiyor: İsrail karşı koymak için ABD'ye koştu!

Türkiye’nin Suriye’de üç bölgede askeri üs kurmaya hazırlandığı iddiası, İsrail’i harekete geçirdi. İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin bu durumu engellemek için ABD’ye başvurduğunu öne sürdü.

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Türkiye 3 noktada harekete geçiyor: İsrail karşı koymak için ABD'ye koştu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 03:42
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 03:42

İsrail basını, Türkiye’nin Suriye’de üç askeri üs kurmayı planladığını iddia etti. Israel Hayom gazetesinde yer alan habere göre, İsrail yönetimi, Türkiye’nin bölgedeki etkisini artırmasını önlemek amacıyla ABD’ye başvurdu ve Washington’dan bu konuda güvence talep etti.

İSRAİL’DEN ABD’YE TÜRKİYE HAMLESİ

Haberde, İsrail’in, Türkiye’nin Suriye’de kalıcı bir askeri varlık oluşturmasını istemediği ve bu durumun kendi güvenliği açısından risk taşıdığını düşündüğü ifade edildi. Bu nedenle Tel Aviv yönetiminin, ABD’den Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine karşı net bir tutum sergilemesini talep ettiği iddia edildi. İsrail’in, Baas rejiminin zayıflamasından sonra Türk ordusunun Suriye’de daha güçlü bir şekilde varlık göstereceği gerçeğine hazırlıklı olduğu öne sürülen haberde, İsrail’in bu süreci yakından takip ettiği ve Türkiye’nin adımlarına karşı ABD ile koordinasyon içinde olduğu belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI HATIRLATILDI

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de istikrarsızlık oluşturmaya çalışanların amacına ulaşamayacağına dair açıklamalarına da yer verildi. Erdoğan’ın, “Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir.” ifadeleri hatırlatılarak, Türkiye’nin bölgedeki stratejisinin altı çizildi.

TÜRKİYE’NİN SURİYE’DEKİ POLİTİKASI NE?

Türkiye, Suriye’de özellikle terörle mücadele ve sınır güvenliğini sağlama amacıyla askeri operasyonlar yürütüyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları ile bölgede terör örgütlerine karşı kapsamlı operasyonlar gerçekleştiren Türkiye, güvenli bölgeler oluşturarak mülteci dönüşlerini teşvik etmeyi ve bölgenin istikrarını sağlamayı hedefliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

İSRAİL SALDIRILARINDA GAZZE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı 48 bin 342’ye, yaralı sayısı da 111 bin 809'a yükseldi.
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