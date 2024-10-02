Türkiye, Çin, Rusya birlikteliği! 3. Dünya Savaşı korkusu tetiklendi: İran ve İsrail müttefikleri sıralandı

02 Ekim 2024 17:42 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 17:44

İran'ın İsrail'e saldırısı karşısında İngiliz medyası, ''3. Dünya Savaşı korkuları tetiklendi'' yorumunda bulundu. Olası bir savaş durumunu değerlendiren İngiliz medyası İran'ı ve İsrail'i hangi ülkelerin destekleyeceğine dair çıkarımıyla dikkat çekti.

İsrail'in Lübnan​'da düzenlediği kara harekatının ardından İran​, Tel Aviv dahil birçok İsrail şehrini hedef aldı. İlk kez hipersonik Fettah füzelerini sahaya süren İran, 500'ten fazla füzeyle İsrail'i vurdu. İran'ın bu hamlesi karşısında İngiliz medyasından Mirror, ''3. Dünya Savaşı korkuları tetiklendi'' yorumunda bulundu.

ABD​, AB​ VE İNGİLTERE'YE KARŞI RUSYA, ÇİN, TÜRKİYE

Mirror, İsrail'in, ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere tarafından desteklendiğini, maddi ve askeri yardım yapıldığını vurguladı. Olası bir savaş durumunu değerlendiren İngiliz medyası, "İran, İsrail'in ABD, AB ve İngiltere ittifakına karşılık olarak Rusya, Çin ve Türkiye ile bir destek ağı örmeyi başardı" ifadelerine yer verdi.

''İSRAİL, BİRÇOK AB ÜLKESİNİN DESTEĞİNİ ALDI''

Ülkeler arasında bu çıkarımı destekleyen anlaşmalar olduğunu belirten İngiliz medyası, İsrail'in başta ABD olmak üzere geniş ve güçlü müttefikleri olduğunu belirtti. İngiltere'nin de arasında olduğu çok sayıda Avrupa ülkesinin İsrail'e desteğini açıkladığını belirten Mirror, İsrail'in, 2022 yılında en büyük ticaret ortağı yüzde 28,8 ile AB ülkeleri olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca İngiltere'nin İHA üretimi konusunda İran'a karşı ticari yaptırımlar uygulamaya başladığını da ifade etti.

''RUSYA, ÇİN, İRAN ARASINDA ANLAŞMALAR VAR''

Haberde, Rusya'nın ABD'ye karşı müttefik olarak gördüğü İran'ın yanında Çin ile stratejik ilişkilerini de sürdüğünü ve petrol kuyusu için sözleşmeler imzalandığı belirtildi. Rusya'nın Batı'nın uyarılarına rağmen İran ile diplomatik bağlarını sürdürdüğü de hatırlatıldı. Ayrıca Çin'in İran ile enerji tedariki konusunda sözleşmeler ve anlaşmalar imzaladığı bilgisi de yer aldı.