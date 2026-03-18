Dünya
Türkiye devreye girdi! Pakistan-Afganistan savaşında 'Ramazan Bayramı ateşkesi' geldi

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Ramazan Bayramı vesilesiyle Afganistan’a yönelik askeri operasyonların geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’ın talebi üzerine alınan karar, 18 Mart gece yarısından itibaren yürürlüğe girdiği öğrenildi.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 18:39

5 GÜNLÜK "İYİ NİYET" DURAKLAMASI

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tarar, yaklaşan Ramazan Bayramı ve Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine Pakistan'ın Afganistan'a yönelik askeri operasyonları geçici olarak durdurduğunu ifade etti.

Bu duraklamanın 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece yarısından itibaren başlayıp 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayan gece yarısına kadar geçerli olacağını aktaran Tarar, Pakistan sınırları içerisinde herhangi bir saldırı veya olayı olması durumunda operasyonların yeniden başlayacağını belirtti.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

