Türkiye, Hamas ve İsrail arasında arabulucu olacak mı? Katar Emiri es-Sani'nin dikkat çeken ziyareti

13 Kasım 2024 15:30 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:52

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani'nin Türkiye ziyareti arabuluculuk iddialarını güçlendirdi. İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Hamas ve İsrail arasında yeni bir arabulucu olabileceğini yazdı.

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Katar'ın, Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerindeki arabuluculuk rolünden çekilmesinin ardından Emir Şeyh Temim bin Hamed es-Sani'nin perşembe günü Türkiye'ye geleceği duyuruldu. Hamed es-Sani'nin Türkiye ziyaretinin, ateşkes görüşmelerinden Katar'ın çekilmesinin ardından gerçekleşecek olması dikkat çekti.

TÜRKİYE ARABULUCU ŞARTLARINI SAĞLIYOR

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Hamas ve İsrail arasında yeni bir arabulucu olabileceğini yazdı. Yeni arabulucu ülkenin Hamas'ı terör örgütü olarak tanımaması ve örgütle siyasi ilişkileri olan bir ülke olması gerektiği yönünde ifadeler gözleri Türkiye'ye çevirdi. Analistlere göre, Türkiye bu rolü üstlenebilir.

Öte yandan Financial Times da daha önce Katar'dan gönderilen Hamas yetkililerinin Türkiye'ye taşınma ihtimali olduğunu öne sürmüştü.

KATAR ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDEN ÇEKİLDİ

Katar hükümeti, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerindeki arabuluculuk görevini askıya aldığını duyurmuştu. Ülke, Hamas ve İsrail'in müzakerelere "istekli" olduklarını göstermeleri halinde çalışmalarına yeniden başlayacağını belirtmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Katar, son anlaşma girişimleri sırasında taraflara 10 gün önce, bu turda anlaşma sağlanamaması halinde Hamas ile İsrail arasında arabuluculuk çabalarını durduracağını bildirmişti. Taraflar bu acımasız savaşı sona erdirme konusundaki istek ve ciddiyetlerini ortaya koyduklarında Katar bu çabalara yeniden başlayacaktır."