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 | Murat Makas

Türkiye ile ilgili skandal F-35 raporu: Hiç güvenli değil

Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA), Türkiye ile ilgili skandal bir F-35 raporu ortaya attı. Raporda Türkiye'nin potansiyel güç olduğuna vurgu yapılırken, F-35 görüşmelerinin tekrar olumlu olmasının hiç güvenli olmadığı aktarıldı.

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Türkiye ile ilgili skandal F-35 raporu: Hiç güvenli değil
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 15:26

Türkiye’nin savunma sanayideki harcamaları ve askeri projeleri birçok ülkenin gözünü korkutuyor. Donald Trump’ın başkan olmasıyla özellikle F-35 konusunda yeni bir aşamaya geçileceği öne sürülüyor. Amerikan Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA) raporu, Türkiye'yi 'potansiyel tehdit oluşturan bölgesel bir güç' olarak tanımladı. JINSA, Ankara'nın F-35 savaş uçağı programına yeniden alınmaması gerektiğini savunuyor.

Türkiye ile ilgili skandal F-35 raporu: Hiç güvenli değil

F-35'İN HASSAS BİLEŞENLERİ TEHLİKEYE ATILABİLİR

Türkiye, Rusya’dan hava savunma sistemi S-400 almasıyla F-35 programından çıkarılmıştı. Yetkililer, bu sistemin F-35'in "hassas bileşenlerini" tehlikeye atabileceğini söylüyor. Raporda, Türkiye ile F-35 konusunda olumlu adım atılmasının tehlikeli olabileceği ön görülüyor. Bu sebeple Trump’a verdiği karardan dolayı tepki gelebilir.

ESKİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ DE VAR

Raporun yazarları arasında JINSA CEO’su Michael Makovsky, eski ABD Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman, American Progress Merkezi kıdemli araştırmacısı Alan Makovsky, JINSA uzmanı Svante Cornell, JINSA Politika Başkan Yardımcısı Blaise Misztal ve JINSA politika analisti Jonah Brody bulunuyor.

Türkiye ile ilgili skandal F-35 raporu: Hiç güvenli değil

SKANDAL F-35 RAPORU

Raporda şu ifadeler yer alıyor:
"Amerika Birleşik Devletleri, yükselen ve potansiyel olarak tehdit oluşturan bir bölgesel güç olan Türkiye'nin bu gelişmiş savaş uçağına sahip olmasının ne kadar güvenli olacağını dikkatle değerlendirmelidir. Biz, güvenli olmadığı görüşündeyiz. Türkiye’nin politikaları ile ABD çıkarları defalarca ters düşmüştür. Ankara, yalnızca ABD’nin müttefiklerine karşı değil, zaman zaman ABD askerlerine karşı da güç kullanma tehdidinde bulunmuştur.”
Rapor, "Türkiye'nin programa geri alınmaması gerektiğini savunurken, Ankara'nın uzun yıllara yayılan ve ABD çıkarlarıyla çelişen politikalarına dikkat çekiyor. Türkiye’ye F-35 sağlanmasının ülkenin saldırgan tutumunu artıracağı ve F-35'in önemli bileşenlerinin çalınabileceği" uyarısında bulunuluyor.

Türkiye ile ilgili skandal F-35 raporu: Hiç güvenli değil

''Eğer Türkiye bu şartları kabul edemezse, bu gelişmiş Amerikan silahına erişim hakkı da olmamalıdır.'' ifadelerinin yer aldığı skandal raporda Türkiye'ye "F35 verilmesi halinde uygulanması gereken şartlar" şöyle sıralanıyor:

- Rus yapımı S-400 sisteminin kaldırılması,
- İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi,
- Hamas'a verilen her türlü desteğin sona erdirilmesi,
- Hamas'ın Türkiye'de para toplamasının engellenmesi,
- Suriye konusunda İsrail ile bir çatışmasızlık mekanizmasına girilmesi,
- Yunanistan ve Kıbrıs topraklarına saygı gösterilmesi.

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