Türkiye ile Suriye arasında dev savunma anlaşması! Arap medyası duyurdu

02 Şubat 2025 09:29 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 09:44

Türkiye, Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'nin ayağa kalkması için yeni bir hamleye daha imza atıyor. Arap basınına göre bölgede iki Türk askeri üssü kurulması için anlaşma sağlandı.

Türkiye ile Suriye arasında ortak bir savunma anlaşması imzalanacağı iddiası büyük ses getirdi. Arap kaynakların iddiasına göre Türkiye'nin bölgede iki askeri üs kurmasını içeren anlaşma kısa süre içerisinde imzalanacak.

50 ADET F-16 SURİYE'DE KONUŞLANACAK

Verilen bilgilere göre anlaşma kapsamında Türkiye, Suriye'nin ani bir tehditle karşılaşması halinde bu ülkeye askeri yardım gönderecek. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye ordusunu ve pilotlarının eğitilmesini üstlenecek. Bu doğrultuda Türkiye'nin Suriye'de kuracağı iki üste Suriye Hava Kuvvetleri'nin tamamlanmasına kadar ülkenin egemenliğini hedef alabilecek herhangi bir saldırıyı engellemek için 50 adet F-16 savaş uçağı konuşlandırılacak.

AHMED ŞARA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Öte yandan Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programının uygun olması halinde 4 ya da 5 Şubat tarihlerinde Türkiye’ye gelecek. Şara ile görüşmede, Türkiye’nin ülkenin kalkınmasına vereceği destek de gündem maddeleri arasında yer alacak.