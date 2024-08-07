Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil! Dosyalar ve görüşler iletiliyor

07 Ağustos 2024 10:44 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 10:49

Hamas yeni lideri Yahya Sinvar ile İsrail ve ABD'ye güçlü mesajlar verdi! İşte perde arkası

Hamas yeni lideri Yahya Sinvar ile İsrail ve ABD'ye güçlü mesajlar verdi! İşte perde arkası

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhinde açtığı "soykırım" davasına müdahillik için TBMM hukuk heyeti olarak bugün Lahey'de başvuru dosyasını teslim edecek.

Lahey Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) yapılacak başvuru için dosyalar yerel saatle 15:30’da, Türkiye saati ile 16:30’da mahkemeye sunulacak.

TÜRKİYE SOYKIRIM DAVASINDA GÖRÜŞLERİNİ İLETECEK

Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Lahey'de Gazze'de İsrail’in gerçekleştirdiği soykırıma karşı açılan davada Türkiye'nin müdahillik dilekçesini sunmanın yanı sıra Türkiye'nin görüşlerini de ifade edeceklerini söyledi.

GÜNEY AFRİKA'NIN İSRAİL'E AÇTIĞI SOYKIRIM DAVASI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açmıştı.

Güney Afrika, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası harekete geçerek 29 Aralık 2023'te UAD'da soykırım davası açmıştı.

İspanya dahil birçok ülke, zaman içinde davaya müdahil oldu.

Filistin Yönetimi, İrlanda, Belçika, Mısır, Meksika, Kolombiya, Nikaragua, Libya, Maldivler, Şili ve Küba şimdiye kadar davaya müdahil olan ya da müdahil olacağını açıklayan ülkeler arasında.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, davaya müdahil olmaya karar verdiklerini duyurmuştu.