Türkiye korkusu Yunanistan'da silah yatırımını artırdı! Miçotakis'ten itiraf gibi sözler
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten itiraf gibi açıklamalar geldi. Miçotakis, Türkiye ile sorunlar nedeniyle ülkesinin silahlı kuvvetlerini artırmaya yönelik yatırımlar yaptığını söyledi.
Uluslararası Selanik Fuarı kapsamında gazetecilerin sorularını cevaplayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Miçotakis, Türkiye ile ilgili soruyu, "Türkiye ile yakınlaşma sürecinin zorluklarının farkında olduğunu ancak durumu realist bir yaklaşım ile değerlendirdiğini ve olumlu gelişmelere odaklandığını" sözleriyle cevapladı.
Türkiye'nin 'Mavi Vatan'a ilişkin görüşlerinin değişmediğini belirten Miçotakis, Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesindeki temel zorluk olduğunu savundu.
''TÜRKİYE İLE SORUNLARIMIZI ÇÖZEBİLSEK YATIRIM YAPMAZDIK''
Yunan Başbakan, "Eğer Türkiye ile önümüzdeki birkaç on yıl için sorunlarımızı çözmüş olacağımızı düşünseydik, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü artırmak için yaptığımız yatırımların önemli bir kısmına ihtiyaç duymazdık." dedi.
YUNANİSTAN, UKRAYNA SAVAŞINDAN ÖRNEK ALDI
Ukrayna'daki savaşta bazen çok daha ucuz silah sistemlerinin çok daha verimli olduğunu gördüklerini aktaran Miçotakis, "Bu nedenle Savunma Bakanlığımızla birlikte Yunanistan'ın kendi inovasyonunun desteklenmesine önem veriyoruz." dedi.
Miçotakis, Savunma Bakanlığı ile hükümetin anti-dron sistemleri konusunda inovasyona ağırlık vermek istediğini dile getirerek, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait mevcut firkateynleri, üretilmesi halinde daha ekonomik olacak yerli üretim anti-dron sistemleriyle donatmak istediklerini kaydetti.
Miçotakis, bu konuda iş dünyasının da desteğini beklediklerini ifade etti.
Bı ekmeyimiz vardı onunda çok gördüler sabahın köründe soğukta sıra bekliyorduk ekmek için kalabalık aileler 10 tane alıyoruz gerisini siz düşünün düşünecek kadar duygularınız varsa
Normal ekmek 3.5 oldu doğalgaza elektriğe %127 ve %50 zam gelirken susuyorsunuz ama İBB ekmeğe 75 kuruş zam yapınca efeleniyorsunuz..Adam napsin kısıtlı imkanlarla yine iyi idare etti ama sizin gibi nankorlere yaranamadi
Böyle olacağı belliydi zaten nereye kadar dayanacak lar dı herşey uçmuş gitmiş zaten olan her zaman garib gurabaya oluyor gene de en iyisi halk ekmek tir ekmek yediğini anlıyor sun hem 'de daha ucuz ve temizdir firincilar tamam fiyat kurtarmaya bilir ama en azından yenilecek ekmek yapın içi boş ekmek yapmayın
Yüzde 85 zam olurmu