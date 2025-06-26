Türkiye - Libya mutabakatına Yunanistan'dan ilk tepki! AB'ye şikayet edecekler

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları iş birliği anlaşması Yunanistan’da endişe ile karşılandı. Atina, sert tepki gösterdiği mutabakatı bugün başlayacak Avrupa Birliği toplantısında gündeme taşıyacak.

Türkiye ile Libya arasında dört deniz sahasında sismik araştırmalar yapılmasını öngören yeni iş birliği mutabakatına karşı Yunanistan'dan tepkiler gecikmedi. Atina’daki diplomatik kaynaklar, "Hiçbir koşulda egemenlik haklarımızın ihlalini kabul etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Yunan diplomatik kaynaklar, mutabakat kapsamında yayımlanan haritaya dikkat çekerek, çalışmaların "orta hattın güneyinde" kaldığını iddia etse de olası hak ihlallerine karşı hazır olduklarını vurguladı.

MİÇOTAKİS: ANLAŞMA GEÇERSİZ VE HUKUK DIŞI

NATO Zirvesi kapsamında Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Libya mutabakatının "kabul edilemez, geçersiz ve uluslararası hukuk açısından yok hükmünde" olduğunu ifade etti.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile zirve marjında kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini de doğrulayarak, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin yeni tarihi üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

YUNANİSTAN’DAN AB’YE ÇAĞRI

Miçotakis ayrıca, Türkiye-Libya mutabakatının "hiçbir yasal sonuç doğurmadığı" yönündeki görüşlerini Avrupa Birliği'nin yarın Brüksel’de başlayacak olan zirvesine taşımak istediklerini belirtti.

TÜRKİYE - LİBYA MUTABAKATI NEDİR?

Yunan tarafının tepkisine neden olan gelişme, Libya Ulusal Petrol Şirketi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında İstanbul’da imzalanan iş birliği anlaşması oldu. Anlaşmaya göre, Doğu Akdeniz’de yer alan dört farklı deniz sahasında jeofizik ve jeolojik araştırmalar yapılması planlanıyor. Libya tarafı, 10 bin kilometre uzunluğunda iki boyutlu sismik tarama yapılacağını ve elde edilen verilerin en fazla dokuz ay içinde analiz edileceğini duyurdu. Mutabakat, Türkiye’nin "Mavi Vatan" stratejisinde yeni bir adım olarak görülürken, Yunanistan’ın güvenlik ve deniz yetki alanları konusundaki hassasiyetlerini yeniden gündeme taşıdı.