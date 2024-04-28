Türkiye sınırında 30 yıl sonra bir ilk: 2 askeri üs kurdular!

28 Nisan 2024 23:10 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 23:27

30 yıllık bir aradan sonra Irak Sınır Muhafızları, Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine iki askeri üs kurarak bölgede önemli bir gelişmeye imza attı. Irak basınında yer alan haberlere göre üsler, Kişani köyüne yakın tepelerde inşa edildi. Bu, Irak Sınır Muhafızları'nın 30 yıl aradan sonra ilk kez bölgeye konuşlanması anlamına geliyor.

KÖYE YAKIN TEPELERE KURULDU

Üslerin Kişani köyüne yakın tepelerde kurulduğu belirtilen haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın söz konusu bölgeye 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandığı ve bu gelişmenin Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan işbirliği çerçevesinde yaşandığı aktarıldı.

ERDOĞAN ZİYARET ETMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, "Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ve "Stratejik Çerçeveye İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza atarken, 2 ülke arasında farklı alanlarda ayrıca 24 işbirliği anlaşması imzalamıştı.