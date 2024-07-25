Türkiye-Suriye arasında iyileşme açıklamalarının perde arkası! "Masada mültecilerin geri dönüşü var"

25 Temmuz 2024 16:10 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:20

Yüzyıllardır terörle mücadele noktasında büyük adımlar atan ve Orta Doğu'da söz sahibi ülke haline gelen Türkiye'den sınır güvenliği ve mülteci sorunuyla ilgili Suriye ile barışçıl iyileşme süreci adımları atılacağı sinyalleri geldi.

Gönüllü olan mültecilerin geri dönüşü için Dışişleri Bakanlığı ve Göç İdareleri Başkanlığının ciddi çalışmalar başlattığını açıklayan Siyasal İletişim Uzmanı Nur Tuğba Aktay, detayları tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a yorumladı.

TÜRKİYE-SURİYE ARASINDA İYİLEŞME AÇIKLAMALARININ PERDE ARKASI!

Türkiye-Suriye arasında gelişen bu iyileşme adımlarının perde arkası hakkında konuşan Siyasal İletişim uzmanı Aktay, Hakan Fidan'ın Sky News Arabia'ya verdiği röportaj başlıklarındaki sınırda oluşturulması gereken güvenlik noktası ve mültecilerin geri dönüşüne değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'la normalleşme süreci noktasında "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk" ifadelerini kullandı.

MASADA, MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ VAR!

Aktay, sınırda bu olumlu adımlarının arka planında; sınırdaki güvenlik koridoru, terör milislerinin engellenmesi ve mülteci sorunları çözmek için yapıldığının altını çizdi. Aktay, masada bu sorunların olduğunu belirtti.

Siyasal iletişim uzmanı Aktay, ifadelerine şu sözlerle başladı:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın en son Suriye'ye yönelik açıklaması, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme sürecinin verdiği önem ve bu sürecin ilerlemesi gerektiği yönünde oldu. Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye ile ilgili her düzeyde temas halinde olduğunu ve Cumhurbaşkanının Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın barış ve uzlaşı çağrısına Şam yönetiminin değer vermesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak geri dönüşleri teşvik edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili Göç İdaresi ve bakanlık bünyesi çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Türkiye, Suriyeli mültecilerin kendi istekleri ülkelerini dönmeleri için uygun koşullarını oluşturulmasını sağlayacaktır. Tabi ki bu uygun koşullarını oluşturulması da güvenliğimizde güneyimizde hemen güvenlik koridorunu oluşturularak o güvenli alana mültecilerine yerleştirilmesi olacaktır."

"SINIRDA GÜVENLİK KONTROLÜ OLUŞTURMAK ŞART"

Aktay, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiği röportajda Türkiye'nin Orta Doğu'daki gücünü bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi.

Orta Doğu'da söz sahibi olan Türkiye, sınırlarda terör milislerinin çoğalmasını engellemek ve diğer devletlerde iç sükunetin artmasını sağlamak olduğunu belirten Altay, Suriye ile iyileşmedeki kritik konuya dair "Suriye muhalefet ve Türkiye'nin desteğinde değerlendirdiğimizde Türkiye Suriye muhalefetine olan desteğini sürdüreceğini belirttiği için muhalefetle olan iş birliği devam edebilir. Bu da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki muhalif gruplarla olan ilişkilerini ve desteğini pekiştirecektir. Tabi ülkemizde en önemli gündem; iç siyaseti ve toplumsal kamu güvenliğini etkileyen mülteci sorunu ve bunların güvenli, gönüllü bir şekilde geri dönüşleri sağlamak. Bunun için de sınırda güvenlik kontrolü oluşturmak lazım. Bazı ülkeler Türkiye'nin sınırda bu kadar güçlenmesinden rahatsızlık duyuyor. Bu yüzden kötü bir algı çizmeye çalışanlara karşı Türkiye olumlu ve iyileştirici konumda yükselmeyi hedefliyor. Sayın Hakan Fidan'ın da vurguladığı gibi Türkiye bölgede barışçıl bir politika sergilemek ve bunun öncülüğünü sağlamak için adımlar atmaya hazır" dedi.