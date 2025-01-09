Türkiye, Suriye'de operasyon sinyalini verdi! Terör örgütü, ABD ve Fransa'dan yardım istedi

09 Ocak 2025 10:28 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:56

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevinden ayrılmadan önce son ziyaretini Fransa'ya gerçekleştirdi. Burada açıklamalarda bulunan Blinken, Suriye'ye yönelik olası Türk askeri operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeye çalıştıklarını ifade eden ABD'li bakan, bu endişelerin giderilmesi ve bölgede çatışmadan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad için ajanlık iddiası! Belgeleri sızdırdılar hangi ülke için çalıştığı ortaya çıktı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad için ajanlık iddiası! Belgeleri sızdırdılar hangi ülke için çalıştığı ortaya çıktı

ABD'de 20 Ocak'ta gerçekleşecek devir teslim töreninden önce Dışişleri Bakanı Antony Blinken​, son ziyaretini Fransa​'ya yaptı. Fransa'da mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan iki bakan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BLINKEN: DİPLOMASİYLE ÇÖZÜM ARAYIŞINDAYIZ

Blinken, Suriye​'de olası bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonunu önlemek için Ankara​'nın güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik çabalarını sürdürdüklerini ifade etti. Türkiye'nin güvenlik kaygılarının yanı sıra ''Suriye'deki Kürtlerin güvenlik çıkarlarının ve ülkelerinin geleceğinin inşasında yer alma haklarının da garanti altına alınabilmesine'' verdikleri önemi belirtti. ABD'li bakan, 'olası bir operasyonun bölgedeki tüm taraflar için zararlı olacağını' söyledi. ABD'nin, "SDG ile Türkiye arasındaki gerginliği azaltmak ve istikrarı korumak için müttefikleriyle iş birliği yaptığını" da sözlerine ekledi.

Blinken, ABD'nin Türkiye ile yakın çalışarak diplomasi yoluyla bir çözüm arayışında olduğunu ifade etti ve "Bu süreç zor ve zaman alıcı, ancak çatışmayı önlemek için kararlıyız'' dedi.

SDG FRANSA VE ABD'DEN YARDIM İSTEDİ

Öte yandan terör örgütü PKK/YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bir üst düzey lideri, ''Bölgelerini Türk ordusuna karşı savunmak için Fransız ve ABD'den destek alabileceklerini" söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Paris'in SDG'yi desteklemeye devam edeceğini söyledi. Terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı SDG'nin 'dış ilişkiler sorumlusu', "Fransa’nın Türkiye'yi bir barış sürecine ikna etmesi gerektiğini" ifade etti.

TV5 Monde'a açıklamalarda bulunan SDG'nin 'dış ilişkiler sorumlusu' İlham Ahmed, "ABD ve Fransa gerçekten de tüm sınırı güvence altına alabilir. Bu askeri koalisyonun böyle bir sorumluluğu üstlenmesine hazırız" dedi.

''TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURMAMIZA YARDIMCI OLSUNLAR''

Ahmed, "Fransızlardan, silahsızlandırılmış bölgenin güvenliğini sağlamaları, bölgeyi korumamıza ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmamıza yardımcı olmaları için bu sınıra asker göndermelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Fransa’nın da sahada özel kuvvetleriyle SDG’ye destek verdiği biliniyor. Fransız yetkililer, geçmişte SDG’ye silah ve eğitim sağladıklarını ve bölgedeki istikrar çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET

Bir diğer yandan ABD'nin Siyasi İşler Müsteşarı John Bass'ın Ankara'ya yapacağı ziyaretle üst düzey Türk yetkililerle bu konuları görüşmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin Suriye’de barışçıl bir geçiş süreci ve terör örgütü DEAŞ'ın kalıcı yenilgisi konularını kapsayacağını açıkladı.