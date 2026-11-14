Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 18 ülke İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısını kınadı. Yayımlanan ortak açıklamada, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye dahil 18 ülkeden İsrail'e ortak tepki: Gazze için acil çağrı Son dakika haberinin detaylarının gelmekte olduğu belirtiliyor. Son dakika haberinin detayları geliyor.

GAZZE'DE ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kayıpları yaşandığı bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusunun Han Yunus kentinin güneyini topçu atışlarıyla hedef aldığı belirtildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 1622 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlallerinde 1622 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 bin 878 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 175 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ında yıkım meydana geldi.