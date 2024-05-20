Türkiye ve İran arasında yeni dönem sinyali! Reisi'nin öldüğü bölge hakkında çarpıcı açıklama: "Ölüme gitmek gibi..."

20 May 2024 11:54 - Güncelleme : 20 May 2024 12:07

Azerbaycan'dan İran'a uçan ve içinde İbrahim Reisi'nin olduğu BELL 412 modelli helikopterin kaza yapması dünya gündemine oturdu. Azerbaycan'dan kalkan helikopter ülkenin Azerbaycan'ın doğu kırsalında düştü. İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin ölümüne neden olan kaza akabinde Harran üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü öğretim üyesi Uluslararası ticaret ve lojistik uzmanı Doç. Dr. Hasan Bardakçı, tgrthaber.com'un özel haber şefi F.Zehra Maslak'a konuştu. Bölgeye daha önce giden Bardakçı, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

REİSİ'NİN ÖLDÜĞÜ BÖLGE HAKKINDA ÇARPICI AÇIKLAMA: "ÖLÜME GİTMEK GİBİ..."

Helikopterin düştüğü Culfa bölgesi, yazları aşırı sıcak ve kurak, kışları ise aşırı soğuk ve sert geçen dağlık dik kayalıklara sahiptir. Bölge özellikle Mayıs aylarında sis yağış ve şiddetli fırtınalara maruz kalır.

Hava ve yer şekilleri nedeniyle ulaşımı zor olan bölgeden BELL 412 gibi eski üretimli bir helikopterle uçulmasına dikkat çeken Doç. Dr. Hasan Bardakçı, o saatte o havada uçuş yapılmasını "ölüme gitmek gibi..." olduğunu ifade etti. Bardakçı'nın bölge hakkındaki ifadeleri;

"Helikopterin düşmüş olduğu Culfa coğrafyasında ben de daha önce bulundum. Azerbaycan'da bulunmamdan dolayı doğu Azerbaycan diye tabir edilen bölge İran'ın kuzeyine bizim Türkiye tarafından Hazar denizi ile Türkiye arasında bulunan bölge arasında kalıyor. Azerbaycan'ın doğusu ve güneyi olarak tabir ettiğimiz bir bölge İran'ın iklimine benziyor. İklim aynı Türkiye'nin Karadeniz bölgesini yansıtan bir coğrafya. Tamamı dağlık ve ormanlardan oluşan bir bölgeye ulaşım oldukça zor. Özellikle bu mevsimde çok yağış alıyor. Bazen görüş mesafesini bile düşürüyor."

"KAZA OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Görüş mesafesini bir metreye kadar düşebilen bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hem dağlık hem yağışlı hem de sisli olan bir bölge. Birileri tarafından bir sabotaj mı onu bilmiyorum. Bunun için konuşmak için erken ama bir kaza olma ihtimali var çünkü dediğim gibi yani coğrafya çok dağlık bir bölge ve görüş mesafesinin çok düşük olduğu bölgede o zamanda uçmak ölüme gitmek gibi bir şey. Helikopterde olan ise bir Cumhurbaşkanı, nasıl tedbir alınmamış şüphe çekici. Coğrafya ve hava herkes tarafından biliniyor. Kaza olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim.

TÜRKİYE VE İRAN ARASINDA YENİ DÖNEM SİNYALİ!

Bardakçı, ayrıca İran, Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını Türk İHA'sının bulması ardından ise Türkiye-İran arasındaki siyasi düzenin de değişeceğine dikkat çekti. Ayrıca tüm dünyanın kilintlendiği ve saatlerce ulaşılmayan enkaza AKINCI İHA'nın kısa sürede bulmasının ilişkileri güçlendireceğini altını çizen Bardakçı "Bu tarz bir kazada özellikle Türkiye'nin bu atılımı yapması Türkiye İran arası siyasi ve ticari ilişkilere yeni yönler verebilir. Ayrıca Türkiye'nin son zamanlardaki İsrail'e olan Bir şey, Türkiye ile İran ilişkileri açısından önemli. Çünkü Türkiye'nin son zamanlarda özellikle İsrail konusunda ortaya koymuş olduğu somut adımlardan sonra da İran, Türkiye'ye karşı kırmızı ışık yaktı" dedi.