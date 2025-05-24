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 | Selahattin Demirel

Türkiye'de 18 kişiyi kurtaran İsveç'in kahraman köpeği hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından İsveç'ten Türkiye'ye gelerek göçük altındaki 18 kişinin hayatını kurtaran kahraman köpek Killian, yaşamını yitirdi.

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Türkiye'de 18 kişiyi kurtaran İsveç'in kahraman köpeği hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 21:45
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 21:48

İsveç Acil Durum Ajansına bağlı ekipte görev yapan itfaiyeci Kiril Hristov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili hizmet köpeğim Killian'ın öldüğünü inanılmaz derecede hüzünlü bir yürekle yazıyorum. O sadece meslektaşım değildi, ruhumdu, gölgemdi ve en iyi arkadaşımdı. 2023 yılında Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depreminde enkaz altından 18 kişiyi kurtarmıştı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 18 kişiyi kurtaran İsveç'in kahraman köpeği hayatını kaybetti

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel de yaptığı açıklamada, haberi aldığında inanılmaz bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Killian'ın Türkiye'de göçük altında 18 kişiyi kurtardığını hatırlatan Tezel, "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunan İsveç Acil Durum Ajansına bağlı Killian'ın da bulunduğu ekibe bir resepsiyon vermiştik. Fotoğrafı ofisimde duruyor, haberi alınca çok üzüldüm." dedi.

Killian'ın da bulunduğu itfaiye ekibini geçen yıl ziyaret ettiğini kaydeden Büyükelçi Tezel, 8 ay önce de aynı ekibin tatbikatını takip ettiğini belirtti.

Arama kurtarma ekibiyle Türkiye'de kurtarma çalışmalarına katılan itfaiyeci Kiril Hristov, Kahramanmaraş'ta 4 gün görev yaptıkları Killian'ın göçük altında canlı 18 kişiyi tespit etmesinden dolayı İsveç'te kahraman ilan edildiğini belirtmişti.

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