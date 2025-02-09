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'Türkiye'de 7,9 büyüklüğünde deprem' yalanının ardından 'Santorini'de yanardağ patladı' videosuyla aldatma
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Dünya
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 | Berrak Arican

'Türkiye'de 7,9 büyüklüğünde deprem' yalanının ardından 'Santorini'de yanardağ patladı' videosuyla aldatma

Türkiye'de 7,9 büyüklüğünde deprem olduğuna dair yalanın ardından sosyal medyada yine bir aldatmaca videosu viral haline geldi. Bu kez Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremler nedeniyle Santorini Adası'nda bulunan Kolumbo Yanardağı'nın patladığına dair yalan bir video ve bilgi yayıldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 13:15

Sosyal medyada yine bir dezenformasyon videosu kullanıcılar arasında yayıldı. Ege Denizi'nde meydana gelen korkutucu depremler nedeniyle Santorini Adası'ndaki Kolumbo Yanardağı'nın patladığına dair bir video önce TikTok'ta ardından sosyal medya platformu X'te paylaşıldı. Yapay zeka desteğiyle hazırlanan aldatıcı videoda, yanardağ patlamış gibi gösterildi. Büyük bir yangın ve insanların kaçıştığı görülen video insanların tepkisini çekti. 

BEĞENİ VE HİT UĞRUNA İSTİSMAR

Yunanistan'ın turizm açısından önemli bir adası olan Santorini için atılan bu yalan videonun yapay zeka destekli olduğunu bilmeyenler büyük bir korkuya kapıldı. Sosyal medyada beğeni ve görüntüleme uğruna hazırlanan videonun acil durumları ve kamuoyunu istismar ettiği belirtildi. 

Bu tür kıyamet videolarının, özellikle de Kiklad Adaları'ndaki sismik aktiviteyle bağlantılı olanların çekiciliği, çok sayıda içerik oluşturucusunu yanıltıcı gönderiler üretmeye yöneltti.

''TÜRKİYE'DE 7,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM'' YALANI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Facebook'ta da Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde bir deprem olduğuna ilişkin sahte bir video yayılmıştı.

Haberler doğru olmamasına rağmen binlerce kişi tarafından paylaşılarak dünya çapında ses getirmişti.

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