'Türkiye'de 7,9 büyüklüğünde deprem' yalanının ardından 'Santorini'de yanardağ patladı' videosuyla aldatma

Sosyal medyada yine bir dezenformasyon videosu kullanıcılar arasında yayıldı. Ege Denizi'nde meydana gelen korkutucu depremler nedeniyle Santorini Adası'ndaki Kolumbo Yanardağı'nın patladığına dair bir video önce TikTok'ta ardından sosyal medya platformu X'te paylaşıldı. Yapay zeka desteğiyle hazırlanan aldatıcı videoda, yanardağ patlamış gibi gösterildi. Büyük bir yangın ve insanların kaçıştığı görülen video insanların tepkisini çekti.

BEĞENİ VE HİT UĞRUNA İSTİSMAR

Yunanistan'ın turizm açısından önemli bir adası olan Santorini için atılan bu yalan videonun yapay zeka destekli olduğunu bilmeyenler büyük bir korkuya kapıldı. Sosyal medyada beğeni ve görüntüleme uğruna hazırlanan videonun acil durumları ve kamuoyunu istismar ettiği belirtildi.

Bu tür kıyamet videolarının, özellikle de Kiklad Adaları'ndaki sismik aktiviteyle bağlantılı olanların çekiciliği, çok sayıda içerik oluşturucusunu yanıltıcı gönderiler üretmeye yöneltti.

''TÜRKİYE'DE 7,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM'' YALANI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Facebook'ta da Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde bir deprem olduğuna ilişkin sahte bir video yayılmıştı.

Haberler doğru olmamasına rağmen binlerce kişi tarafından paylaşılarak dünya çapında ses getirmişti.