Türkiye'de de görülen Batı Nil Virüsü bir genci felç etti! Günler sonra doktorlar ne olduğunu anladı

02 Eylül 2024 11:53 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:25

ABD'de hayatını idame ettiren 18 yaşındaki John Procter, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, yüksek ateş gibi şikayetlerle başvurduğu hastaneden, gerilim tipi baş ağrısı teşhisiyle eve gönderildi. Fakat John'un şikayetleri birkaç gün içinde daha da arttı.

Bir kez daha hastaneye giden John Procter'in menenjit olduğu düşünüldü fakat yapılan tüm testler negatif çıktı. Procter, bir kez daha eve gönderildi.

Ertesi gün babası, oğlunu adeta felç gibi hareketsiz yatarken bulduğunu, konuşmasının anlaşılamadığını söyledi. Oğlunu acil olarak hastaneye götüren baba, Procter'in entübe edildiğini söyledi.

Yoğun bakımdaki 16. gününde ise Procter'in sivrisinekler yoluyla bulaşan Batı Nil Virüsü'ne yakalandığı ortaya çıktı. Oğlunun 'küçük ama etkili' gelişmeler gösterdiğini, tedavinin başında hareket kabiliyetinin özellikle sol tarafında çok sınırlı olduğunu dile getirdi.

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Batı Nil Virüsü’nün, bulaşan her 10 kişiden 8’inde hiçbir belirti göstermediğini ve nadiren de olsa John gibi ağır hastalanma vakalarına sebebiyet verdiğini açıkladı. CDC, Batı Nil Virüsü’ne yakalanan 150 kişiden 1’inde menenjit ya da beyin iltihabı görüldüğünü belirtti.

CDC, Batı Nil Virüsü’nün semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, ense sertliği, sersemlik, görmede bozukluk, görme kaybı, koma, titreme, kasılmalar, kaslarda güç kaybı, uyuşma ve felç bulunduğunu belirtti.

Öte yandan ABD’de bu yıl şu ana kadar 33 eyalette 289 Batı Nil Virüsü vakası görüldü. Görülen vakaların 18’i hayatını kaybetti.