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 | Berkay Alptekin

Türkiye’de de hizmet veren dünya devi 20 bin kişiyi işten çıkarıyor

Dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden UPS, bu yıl içinde küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 4’üne denk gelen 20 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

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Türkiye’de de hizmet veren dünya devi 20 bin kişiyi işten çıkarıyor
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 10:00

Dünya devinin aldığı bu şok kararının arkasında ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleriyle bağlantılı olduğu düşünülse de, şirket gerekçenin tamamen farklı olduğunu söylüyor: Teknolojiye geçiş ve Amazon’la olan iş birliğinin azaltılması.

"AMAZON BİZE YÜK OLMAYA BAŞLADI"

UPS CEO’su Carol Tomé, ocak ayında duyurulan “yumuşak iniş” planının bir parçası olarak, Amazon ile olan iş hacimlerini 2026 ortasına kadar yarıya düşürmeyi hedeflediklerini hatırlattı. Tomé, Amazon’dan gelen paket hacminin zaten son çeyrekte yüzde 16 düştüğünü ve bu düşüşün beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Sebep? “Bu iş kârlı değil ve lojistik ağımızla uyumlu da değil.”

Bu geri çekilme kapsamında UPS, haziran sonuna kadar ABD’deki 73 binasını kapatacak. Bu kapanışlar, işten çıkarmaların temel dayanaklarından biri olacak.

Türkiye’de de hizmet veren dünya devi 20 bin kişiyi işten çıkarıyor

ROBOTLAR GELİYOR, İNSANLAR GİDİYOR

UPS ayrıca 400 tesiste kısmen ya da tamamen otomasyon sistemlerine geçileceğini duyurdu. Paket ayrıştırma, etiketleme, yükleme ve boşaltma gibi birçok süreçte artık insan yerine makineler çalışacak. CEO Tomé, “Bu yeniden yapılandırmayla birlikte iş gücüne olan bağımlılığımızı da azaltacağız,” dedi.

Türkiye’de de hizmet veren dünya devi 20 bin kişiyi işten çıkarıyor

SENDİKA AYAKLANDI

UPS’in bu kararı, 300 binden fazla saatlik çalışanı temsil eden Teamsters sendikasını harekete geçirdi. Sendika başkanı Sean O’Brien, “UPS, yönetim kademesini küçültmek istiyorsa yoluna devam edebilir. Ama Teamsters üyesi işçilerin işlerine göz dikerse, şirket kendini büyük bir mücadelenin içinde bulur,” dedi.

UPS sözcüsü Glenn Zaccara ise şirketin sendikayla yaptığı sözleşmenin tüm şartlarına uyacağını açıkladı.

Türkiye’de de hizmet veren dünya devi 20 bin kişiyi işten çıkarıyor

TARİFE BELİRSİZLİĞİ HÂLÂ MASADA

Her ne kadar işten çıkarmalar doğrudan gümrük tarifelerine bağlanmasa da, UPS Trump yönetiminin Çin mallarına uyguladığı yüzde 145’e varan tarifelerden kısmen etkilendiğini kabul ediyor. Tomé, Çin ile yoğun ticaret yapan müşterilerinin hâlâ ne yapacaklarına tam karar veremediklerini, birçoğunun tarifelerin geri çekilmesini umduğunu söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse, Çin’e dair çok fazla belirsizlik var,” diyen Tomé, duyurulan tarifelerin ne kadarının uygulanacağına ve ne kadar kalıcı olacağına dair kimsenin net bir fikri olmadığını ifade etti.

UPS, tarifeler ve Amazon’dan geri çekilmenin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde gelirlerinde düşüş bekliyor. Ancak yıl sonu tahminlerini şimdilik güncellemeyeceğini duyurdu. Yine de yılın ikinci yarısı için belirsizliklerin devam ettiğini vurguladı.

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ETİKETLER
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#Çin Ticaret
#Dünya
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