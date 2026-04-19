Türkiye'de de satışı bulunan bebek mamasında fare zehri! 'Pes' dedirten olaya markadan açıklama geldi

Avusturya'nın Burgenland bölgesindeki bir süpermarketten alınan HiPP marka 190 gramlık 'Havuç ve Patates' bebek maması kavanozlarından birinde fare zehri tespit edildi.
Polis olayın nasıl ortaya çıktığına dair açıklamasında, etkilenen kavanozların alt kısmında kırmızı bir daire bulunan bir etiket ve zaten açılmış, hasar görmüş, güvenlik mührü eksik veya alışılmadık bir kokuya sahip bir kapak bulunduğunu belirtti.
Polis, Çekya ve Slovakya'da polis tarafından ele geçirilen benzer kavanozlar üzerinde yapılan ilk laboratuvar testlerinin zehirli bir maddenin varlığını gösterdiğini söyledi. Açıklamada daha fazla detaya yer verilmedi.
Avusturya polisi, Hipp bebek mamalarının tüketilmesinin hayati tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu, ülkedeki binden fazla süpermarketten mamalar toplatıldı.
The Starits Times'ın haberine göre polis, müşterilere kavanozla temas etmeleri durumunda ellerini iyice yıkamalarını tavsiye etti.
Türkiye'de de satışı bulunan marka tarafından yapılan açıklamada, ürüne tehlikeli bir maddenin eklenmiş olmasının ihtimal dışı olmadığını ve HiPP Sebzeli Havuç ve Patates kavanozlarının kurcalanmış olabileceği belirtildi.
HiPP, "Mevcut bilgilerimize göre, bu kritik durum, SPAR (süpermarket) Avusturya dağıtım kanalını etkileyen dışarıdan bir suç müdahalesini içeriyor" duyurusunu yaptı.
Süpermarket tarafından yapılan açıklamada ise ürün geri çağırmanın ihtiyati bir önlem olduğunu ve Avusturya'daki 1.500 mağazayı etkilediğini, diğer yerlerdeki mağazaları etkilemediği ifade edildi.
SPAR ve HiPP, müşterilere SPAR Avusturya'dan satın alınan kavanozların içeriğini tüketmemelerini tavsiye etti. Müşterilerin iade edilen ürünler için tam para iadesi alacaklarını söylediler.