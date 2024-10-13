Türkiye'de de satışta olan robot süpürgeler küfretmeye başladı! Tuhaflıkları bu kadar da değil

13 Ekim 2024 09:50 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 10:16

ABD'nin birçok şehrinde robot süpürgelerin ırkçı küfürler savurduğu iddia edildi. Türkiye'de de satışta olan cihazlara dair şikayet birkaç farklı şehirde yaşayan insanlardan geldi.

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ABD'nin birçok farklı şehirlerinde bulunan robot süpürgelerin küfretmeye başladığı iddia edildi. Minnesota eyaletinde yaşayan avukat Daniel Swenson, Çin malı Ecovacs Deebot X2 robot süpürgesinin arıza vermesinin ardından başına ilginç olaylar geldiğini anlattı. Televizyon izlediği sırada robot süpürgenin arıza verdiğini söyleyen Swenson, cihazın tuhaf sesler çıkardığını söyledi. Bir yabancının cihaza bağlandığını fark ettiğini anlatan Swenson, süpürgenin hoparlöründen ırkçı küfürler duyduğunu açıkladı.

CİHAZDAN CİHAZA ATLAYABİLİYORLAR

Robot süpürgelerin hacklenebildiğine şahit olduğunu söyleyen Avukat Swenson, ''Benim deneyimime göre bir çocuk ya da bir ergen konuşuyordu. Cihazdan cihaza atlayıp ailelerle uğraşıyor olabilirler'' dedi.

Swenson, hackerların kamera ve mikrofona erişebilmesinin özellikle çocukların mahremiyeti açısından büyük bir sorun olduğunun da altını çizdi.

ROBOT SÜPÜRGE KÖPEĞİ KOVALAYIP KÜFRETTİ

Son zamanlarda ABD çapında benzer olaylar görüldüğü aktarılırken mayıs ayında da Deebot X2 modelin, uzaktan kontrol edildiği ve evdeki köpeği kovalayıp, küfürler savurduğu bildirildi.

Teksas'ın El Paso şehrinde ise Ecovacs üretimi bir model, fişten çekilirken küfretmişti.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Uzmanlar, bu robot süpürgelerin kontrol edildiği uygulamalara sızmanın kolay olduğunu açıkladı. Ecovacs ise konuya dair yaptığı açıklamada, sistemin değil, müşterinin hesabının çalındığını belirtti.

Öte yandan kasım yaında yapılacak güncellemeyle daha güvenli hale getirilecek Ecovacs X2 serisi Türkiye'de de satışta.