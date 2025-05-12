Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Türkiye'de kurulacak barış masası dünya gündeminde: Putin'i İstanbul'da bekleyecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, savaşı sonlandırma hedefiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline ilişkin "Türkiye'de Putin'i bekleyeceğini" açıklaması, dünya basınında geniş yer buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'de kurulacak barış masası dünya gündeminde: Putin'i İstanbul'da bekleyecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 01:21
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 03:46

Dünya basını Zelenski'nin bu tarihi çağrısını farklı manşetlerle, son dakika haberleriyle kamuoyuna duyurdu.

Haberlerde 3'üncü yılını geride bırakan Ukrayna-Rusya savaşını bitirme amacıyla, iki liderin görüşmesinin Türkiye'de olma ihtimali, başlıklarda ve haber içeriklerinde ön plana çıkıyor.

ABD

Axios haber platformu, "Zelenski, potansiyel görüşmeler için Türkiye'ye gidiyor" başlıklı haberinde, Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı ifadeleri şu sözlerle aktardı:

"Ukraynalı bir yetkili, Rusya'nın pazartesi günü ateşkes başlatmayı kabul etmese bile, Zelenski'nin perşembe günü Türkiye'de olacağını söyledi."

The New York Times haberinde, "Zelenski bu ayrıntılara doğrudan değinmedi ancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın pazartesi günü başlayacak bir 'ateşkesi teyit etmesini beklediğini' söyledi." ifadelerine yer verdi.

İNGİLTERE

BBC, Zelenskiy ve Putin arasındaki olası zirveyle ilgili, "(Zelenski) Perşembe, İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 'şahsen' görüşmeye hazır olduğunu söyledi." ifadelerine yer verdi.

İngiliz The Independent gazetesinin haberine göre, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, doğrudan barış görüşmeleri için Putin'i İstanbul'da bekleyeceğini söyledi" başlığını attı.

The Sunday Times, Zelenski'nin Putin'e İstanbul'da görüşme çağrısı yaptığını aktardığı haberinde, "Ukrayna Devlet Başkanı, 2022'den bu yana iki ülke arasında ilk kez doğrudan görüşme sayılabilecek Türkiye'deki olası barış müzakerelerine katılmayı kabul etti." ifadelerine yer verildi.

HİNDİSTAN

New Delhi TV (NDTV), söz konusu zirveye ilişkin Zelenski'nin X hesabındaki paylaşımında kullandığı "Perşembe, Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım." ifadesini aktardı.

Hindistan merkezli "abp live" isimli haber platformu, "Volodimir Zelenski, gelecek hafta İstanbul'da Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi" başlığını kullandı.

UKRAYNA

"The Kyiv Independent" isimli haber platformu, "Acil ateşkes çağrısı yapan Zelenski Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır" başlığını attı.

Ukrinform ajansının haberinde, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ateşkes uygulamasını beklediğini ve Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bizzat bekleyeceğini söyledi." ifadeleri kullanıldı.

ASYA

The Straits Times gazetesinin haberinde, "Zelenski, Trump'ın ateşkesi beklememesini söylemesinin ardından Putin'le görüşeceğini söyledi" başlıklı haberde, Zelenski'nin söz konusu X paylaşımına yer verildi.

Tahran'dan yayın yapan "İran Front Page Media Group" adlı yayın kuruluşu, "Zelenski perşembe, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi" başlığını kullandı.

The Moscow Times isimli haber platformu, "Trump, Ukrayna'yı Rusya ile görüşmeleri kabul etmeye çağırıyor" başlıklı haberinde Zelenskiy'nin X paylaşımındaki "Perşembe, Putin'i Türkiye'de bekliyor olacağım." ifadesini kullandı.

AFRİKA VE KÖRFEZ ÜLKELERİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, "Ateşkes umudu taşıyan Zelenski, Türkiye'de Putin'le 'şahsen' görüşeceğini söyledi" başlıklı haberinde, "Ukrayna lideri, Rusya ile doğrudan görüşmelerden önce, tam ve geçici bir ateşkesin sağlanması gerektiğinde ısrar ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İngilizce yayın yapan The Peninsula Qatar gazetesi, "Zelenski, Putin ile Türkiye'de 'şahsen' görüşmeyi teklif etti" başlığını attı.

Güney Afrikalı basın kuruluşu News24'ün haberinde, İstanbul'daki potansiyel görüşmeye ilişkin "Zelenski, Trump'ın ateşkesi beklememesini söylemesinin ardından Putin'le görüşeceğini söyledi" başlığına yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz."

Zelenski, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatarak, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Putin'i 15 Mayıs'ta Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenski, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış için diplomasi trafiği: Önce Macron sonra Putin ile görüştü
Atatürk Havalimanı tarihi dönüşüme başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.