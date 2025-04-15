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 | Berkay Alptekin

Türkiye'de saç ektirmek için orduyu dolandırdı! Ülke bu skandalla çalkalanıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan bir askeri kışlada İngiliz askerinin Savunma Bakanlığı'nı yaklaşık 1 milyon sterlin dolandırdığı ortaya çıktı. Ülkeyi ayağa kaldıran olayda, dolandırıcılığı gerçekleştiren askerin çaldığı paralarla Türkiye'de saç ekimi, diş beyazlatma ve karın kası estetiği operasyonları yaptırdığı belirlendi.

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Türkiye'de saç ektirmek için orduyu dolandırdı! Ülke bu skandalla çalkalanıyor
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 16:53

İngiliz eski onbaşı, 34 yaşındaki Aaron Stelmach-Purdie'nin, İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde yer alan Regent's Park Kışlası'nda çalışırken bir 'plan' yaparak İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan 1 milyon sterlin çaldığı ortaya çıktı.

Bakanlığı 911 bin 677 sterlin (45 milyon 943 bin TL) dolandırdığı ve bunun 557 bin 93 sterlinini (28 milyon 74 bin TL) kendisine ayırdığı tespit edilen eski askerin, bu paranın bir kısmıyla Türkiye'de saç ekimi, diş beyazlatma ve karın kası estetiği operasyonları yaptırdığı bildirildi.

Memurlar evinde yaptıkları aramada dokuz çift Christian Louboutin ayakkabı, bir Louis Vuitton bavul seti ve sahte olduğu ortaya çıkan üç Patek Philippe saat buldu.

Türkiye'de saç ektirmek için orduyu dolandırdı! Ülke bu skandalla çalkalanıyor

DOLANDIRICILIK İÇİN EKİP KURMUŞ

The Mirror'ın haberine göre, Stelmach-Purdie'nin dolandırıcılığı beş başka askerle beraber kurguladığı tespit edilirken, işlemlerin Kasım 2014'ten Ocak 2016'ya kadar çevrimiçi bir yönetici portalına sahte talepler yüklenmesi yoluyla gerçekleştirildiği açıklandı.

Southwark Kraliyet Mahkemesi, Stelmach-Purdie'ye 28 yaşındaki eski çavuş Roger Clerice, 48 yaşındaki Allan O'Neil, 41 yaşındaki Lee Richards, 38 yaşındaki Anthony Sharwood ve 55 yaşındaki Peter Wilson'ın yardım ettiğini belirtti.

Stelmach-Purdie, dolandırıcılık faaliyetlerinden polis tarafından sorgulandığında, kendisine yöneltilen cinsel suçlamaların yol açtığı kötü ruh sağlığı durumu nedeniyle bu işe bulaştığını öne sürdü.

Stelmach-Purdie Ağustos 2023'te de yedi kez dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan ve bir kez de kara para aklamaktan suçlu bulunmuştu.

Türkiye'de saç ektirmek için orduyu dolandırdı! Ülke bu skandalla çalkalanıyor

"BİR DİZİ HAYALİ HARCAMA VE ÖDENEK TALEBİ"

Savcı Domonic Connolly, "Bu dava, Savunma Bakanlığı'nın Londra'nın merkezindeki Regents Park Kışlası'nda bulunan idari merkezinde bir dizi çalışan tarafından gerçekleştirilen bir dizi dolandırıcılıkla ilgilidir. Hepsi de Regent's Park Kışlası'nda çalışan bu sanıklar, hakları olmayan bir dizi hayali harcama ve ödenek talebinde bulunmuşlardır." açıklamasını yaptı.

Savcılar dolandırıcılığın, İngiltere Silahlı Kuvvetleri tarafından personelin maaşlarını ödemek için kullanılan, masraf ve ödenek taleplerini de içeren çevrimiçi bir idari sistem olan Ortak Kişisel İdare'nin (JPA) kullanımı etrafında yoğunlaştığını söyledi.

Mahkemeye göre Stelmach-Purdie, harcama ve ödenek taleplerinin yönetiminden sorumluyken, konumunu kullanarak JPA hesabından ve başkalarının hesaplarından hileli taleplerde bulundu.

Mahkeme, Stelmach-Purdie'nin daha sonra annesi ve kız kardeşi de dahil olmak üzere üçüncü şahısların banka hesaplarını dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri gizlemek için kullandığını tespit etti.

Türkiye'de saç ektirmek için orduyu dolandırdı! Ülke bu skandalla çalkalanıyor

DİĞER SANIKLAR PURDIE'Yİ ELE VERDİ

Savcılar, diğer sanıkların mahkemeye, Stelmach-Purdie'nin Aralık 2014'te ya da kısa bir süre sonra kendilerine ulaştığını ve 'JPA'yı manipüle ederek para kazanmanın' bir yolunu bulduğunu ileri sürdüğünü söyledi.

Mahkemeye göre Ekim 2015'te ordudan emekli olan eski bir astsubay çavuş olan Wilson, 31 Aralık 2015'e kadar aylarca Stelmach-Purdie tarafından yapılan sahte talepler nedeniyle 230 bin sterlin (11 milyon 596 bin TL) sistemden aktarım yaptı.

Haziran ve Aralık 2015 tarihleri arasında Wilson'ın JPA hesabından toplam 378 bin 662 sterlin (19 milyon TL) tutarında 28 adet hileli talepte bulunuldu.

Bu yılın ocak ayında ordudan emekli olan Kraliyet Deniz Kuvvetlerinde eski bir onbaşı olan Sharwood, Ocak 2015 ile Kasım 2015 arasında toplam 28 bin 935 sterlin (1 milyon 458 bin TL) tutarında sekiz hileli harcama talebinde bulunuldu.

Mahkemenin 161 dolandırıcılık iddiasının tamamına karıştığını duyurduğu Stelmach-Purdie, bir çocukla dört kez cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunup mahkum edildikten sonra Ocak 2016'da Silahlı Kuvvetlerden ihraç edilmişti.

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