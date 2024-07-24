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Türkiye'de trafik kazasında ölen Rus fenomen Tatyana için kampanya başlatıldı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Temmuz 2024 10:06 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 10:20
Türkiye&#039;de trafik kazasında ölen Rus fenomen Tatyana için kampanya başlatıldı

Motosikletle dünyayı gezen Rus fenomen Tatyana Ivanovna Ozolina, Muğla'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Ozolina'nın cenazesinin ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldı.

Sosyal medyada 8 milyon takipçisi bulunan Rus fenomen Tatyana Ivanovna Ozolina, Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Fenomenin ölümü takipçilerini kahretti. 

Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Tatyana Ivanovna Ozolina'nın ülkesine götürülmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlatıldı. 

Yardım kampanyası, ölen fenomenin sevgilisi Alex Volodikov ve kaza yaptığı sırada yanında bulunan motosikletli arkadaşı Sergey Hardikov tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Türkiye motosiklet kazasında ölen Rus fenomen Tatyana için harekete geçildi - 1

RESMİ BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI 

Alex Volodikov, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, Tatyana'nın ailesine destek olmak için resmi bir bağış kampanyası açıldığını belirtti. Paylaşımda, bağış yapmak isteyenler için banka kartı numarası da verildi.

"Moto Tanya" adıyla bilinen Tatyana Ivanovna Ozolina'nın çeşitli sosyal medya hesaplarında 8 milyon takipçisi olduğu ve Rusya'nın en popüler moto bloggerlarından biri olduğu öğrenildi. 13 yaşında bir erkek çocuk annesi olan Ozolina'nın kaza sırasında kaskının kafasından fırlaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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