Türkiye'den AB'nin skandal haritasına sert tepki: Bizim için yok hükmünde

16 Kasım 2024 16:28 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 16:29

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama çalışmalarında kullandığı haritaya sert tepki gösterdi. Ege ve Akdeniz için kullanılan haritaların Türkiye'nin haklarını ihlal etmesine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği​'nin (AB) Mekansal Deniz Planlama çalışmaları hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye​'nin, AB'nin söz konusu çalışmalarını yakından takip ettiği, Ege ve Akdeniz​'deki haklarının korunması için gerekli uyarıları ilgili taraflara yaptığı ve tüm tedbirleri aldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için kullanıldığı görülen haritalar Türkiye bakımından yok hükmünde olup, bunların fiilen ve hukuken bir sonuç doğurması söz konusu değildir. Çalışmanın, ülkemizin haklarını ihlal etmesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

"BU TÜR GİRİŞİMLER SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ ZORLAŞTIRMAKTADIR"

Egemen ülkeler arasındaki deniz yetki alanları uyuşmazlıkları konusunda AB’nin kendi görüşünü beyan etme yetkisinin bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, "AB'nin bu tür girişimlere taraf ve alet olması, sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Deniz yetki alanlarına dair tek taraflı tasarrufların kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu tür teşebbüsler, birbiriyle bağlantılı Ege sorunlarının kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara zarar verecektir." denildi.

Açıklamada, sorunların uluslararası hukuk, dostluk ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dikkati çekildi.