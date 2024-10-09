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Türkiye'den Bakan Katz'a sert tepki! 'Başarısız bir psikolojik harekat girişimi'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ekim 2024 19:45 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 20:08
Türkiye&#039;den Bakan Katz&#039;a sert tepki! &#039;Başarısız bir psikolojik harekat girişimi&#039;

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin paylaşımına Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki geldi. Bakanlığın açıklamasında "Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." denildi.

İşgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye​'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ı hedef alan çirkin paylaşımına Dışişleri Bakanlığı​ tarafından tepki geldi. Bakanlığın açıklamasında "Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz." dedi.

"BAŞARISIZ BİR PSİKOLOJİK HAREKAT GİRİŞİMİ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir. Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir."

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Kaynak: tgrthaber.com
İsrailtürkiyeerdoğandışişleri bakanlığı

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