Türkiye'den havalandı gizlice İran'a indi! ABD'li yetkililerden Tahran'a İsrail uyarısı

04 Ağustos 2024 09:42 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 10:23

İşgalci İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü var

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından intikam yeminleri peş peşe geldi. Tahran yönetimi, İsrail'e gerektiğince büyük bir ceza kesileceğini duyurdu. ABD ise yükselen gerilimi durdurmak için harekete geçti.

İran Dini Lideri Hamaney'in, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a savaş yetkisini devreden kararnameyi onaylamasının ardından gerilim daha da yükseldi.

TÜRKİYE'DEN HAVALANAN UÇAK İRAN'A İNDİ

Kuveyt gazetesi El Ceride'nin haberine göre, bir ABD heyeti Perşembe özel uçakla gizlice Türkiye'den havalanıp İran'a gitti. Uçak Tahran yakınındaki Karan kentine indi ve orada İran istihbarat-dışişleri ekibiyle 2 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede ABD'li yetkililer "Netanyahu büyük bir bölgesel savaş istiyor. İran'ı yıkmak istiyor. Netanyahu'nun oyununa gelmeyin" diye uyarıda bulundu. ABD olarak İsmail Haniye suikastından haberlerinin olmadığını ifade eden yetkililer, Netanyahu'nun kontrolden çıktığını söyledi.

''SALDIRIYI BÜYÜTMEYİN!''

Görüşmede ABD heyeti "Haniye suikastından haberimiz yoktu" dedikten sonra iyi niyet göstergesi olarak İran'daki bazı Mossad ajanlarının listesini İran'a verdi. Heyet İran'a "Prestij için bir saldırı yapmanızı anlıyoruz. Ama büyütmeyin. Hemen bir nükleer anlaşma yaparsak, Netanyahu'ya en büyük darbeyi vurursunuz" dedi.

''İRAN SALDIRIRSA İSRAİL'İ SAVUNURUZ''

Trump'ın İran'a karşı daha sert olduğu hatırlatıldı ve Biden yönetimiyle hemen bir anlaşma yapılırsa, Trump'a hareket alanı kalmayacağı hatırlatıldı.

El Ceride'nin haberinde, Biden'ın İran ile savaşmak istemediği, Netanyahu'dan hiç memnun olmadığı ve İran'ın saldırması durumunda İsrail'i savunacaklarını ancak büyük savaş istemedikleri ABD'liler tarafından İran heyetine iletildiği belirtildi.