Türkiye'den kritik temas! Bakan Fidan Hamas üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Ankara’da bir araya geldi. Kritik görüşmede Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar görüşüldü. Ayrıca, Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekildi. İnsani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.

KALICI ATEŞKESE YÖNELİK ÇABALAR ELE ALINDI

Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Görüşmede, Batı Şeria'daki durum da değerlendirildi. İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arası uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.