Türkiye'den Lübnan'a operasyon hazırlığı! MSB'den kritik açıklama geldi

26 Eylül 2024 13:47 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 13:53

Türkiye, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalardan dolayı Lübnan sınırları içinde bulunan Türk ve yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için operasyon hazırlıklarına başladı. Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Savunma Bakanlığı'ndan ismini açıklamayan bir yetkili, açıklamalarda bulundu. İsrail ve Lübnan​ Hizbullah​'ı arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle Türkiye​, Lübnan'da bulunan Türk ve yabancı uyruklu vatandaşların olası tahliyesi için operasyon düğmesine bastı.

Yetkili, “Ordumuz, vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu vatandaşların Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesi için eyleme sokulacak her türlü görevi yerine getirebilecek kabiliyet ve kaynaklara sahiptir” ifadelerine yer verdi.

Yetkili, "olası bir tahliye​ operasyonu için ön planlama ve hazırlıklara" başlandığını bildirdi.

Yetkili, Türkiye'nin benzeri operasyonları daha önce başarıyla tamamladığını ve Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, olası tahliye için ön hazırlıkların başladığını teyit etti. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Lübnan'daki gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.