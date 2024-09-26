Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Türkiye'den Lübnan'a operasyon hazırlığı! MSB'den kritik açıklama geldi

Türkiye'den Lübnan'a operasyon hazırlığı! MSB'den kritik açıklama geldi

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 13:47 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 13:53
Türkiye&#039;den Lübnan&#039;a operasyon hazırlığı! MSB&#039;den kritik açıklama geldi

Türkiye, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalardan dolayı Lübnan sınırları içinde bulunan Türk ve yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi için operasyon hazırlıklarına başladı. Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Savunma Bakanlığı'ndan ismini açıklamayan bir yetkili, açıklamalarda bulundu. İsrail ve LübnanHizbullah​'ı arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle Türkiye​, Lübnan'da bulunan Türk ve yabancı uyruklu vatandaşların olası tahliyesi için operasyon düğmesine bastı.

Yetkili, “Ordumuz, vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu vatandaşların Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesi için eyleme sokulacak her türlü görevi yerine getirebilecek kabiliyet ve kaynaklara sahiptir” ifadelerine yer verdi.

Yetkili, "olası bir tahliye​ operasyonu için ön planlama ve hazırlıklara" başlandığını bildirdi.

Yetkili, Türkiye'nin benzeri operasyonları daha önce başarıyla tamamladığını ve Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'den Lübnan'a operasyon hazırlığı! MSB'den kritik açıklama geldi - 1. Resim

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, olası tahliye için ön hazırlıkların başladığını teyit etti. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Lübnan'daki gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası tahliye harekatı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Lübnan'a operasyon hazırlığı! MSB'den kritik açıklama geldi - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
türkiyeLübnanhizbullahİsrailtahliye

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...