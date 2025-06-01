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 | Suat Vilgen

Türkiye'den Nijerya'ya Taziye Mesajı: Sel Felaketinde Can Kaybı 175'e Yükseldi

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Niger eyaletinde meydana gelen yıkıcı sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Son açıklamalara göre felakette ölü sayısı 175'e yükselirken, binlerce kişi evsiz kaldı.

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Türkiye'den Nijerya'ya Taziye Mesajı: Sel Felaketinde Can Kaybı 175'e Yükseldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 07:05
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 07:05

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Niger Eyaleti'ne bağlı Mokwa kasabasında meydana gelen yıkıcı sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakanlık açıklamasında, "Nijerya'nın Niger eyaletinin Mokwa bölgesinde sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyulmaktadır. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Nijerya'ya Taziye Mesajı: Sel Felaketinde Can Kaybı 175'e Yükseldi
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BİLANÇO ÇOK AĞIR

28 Mayıs 2025 tarihinde başlayan ve 29 Mayıs'a kadar süren şiddetli yağışlar ve yakınlardaki bir barajın çökmesi sonucu oluşan sel felaketinde, Mokwa kasabası büyük ölçüde sular altında kaldı. En az 175 kişi hayatını kaybederken, 78 kişi yaralandı ve 100 ila 800 kişi arasında kişinin kayıp olduğu bildirildi. Felaket, 3.000'den fazla evi etkiledi ve 265 ev tamamen yıkıldı. Ayrıca, iki köprü çöktü ve iki yol tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sel, bölgedeki tarım alanlarına da büyük zarar verdi; 10.000 hektardan fazla pirinç tarlası ve diğer ekili alanlar yok oldu. Bu durum, bölgedeki gıda tedarik zincirini olumsuz etkileyerek ekonomik kayıpların milyarlarca naira seviyesine ulaşmasına neden oldu.

Türkiye'den Nijerya'ya Taziye Mesajı: Sel Felaketinde Can Kaybı 175'e Yükseldi
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ALTYAPI ÇÖKTÜ

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, acil yardım ve kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), etkilenen bölgelere gıda, battaniye ve geçici barınma malzemeleri gönderdi. Ancak, altyapı hasarları ve ulaşım yollarının kapanması, yardım çalışmalarını zorlaştırıyor.

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#Dünya
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