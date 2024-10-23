Türkiye'nin BRICS üyeliğine dair Rusya ve NATO'dan iyi haber: Bir engel yok

23 Ekim 2024 14:51 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:57

Rusya'dan Türkiye'nin BRICS üyeliğine dair iyi haber geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin NATO üyeliğinin BRICS'e katılım için bir engel teşkil etmediğini söyledi.

Türkiye​'nin BRICS​ üyeliğine Rusya ve NATO​'dan iyi haberler geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov​, Türkiye'nin BRICS'e katılması durumunda, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin ekonomik blok için bir sorun teşkil etmediğini söyledi. NATO'nun yeni Gelen Sekreteri Mark Rutte​ ise Türkiye'nin BRICS örgütüne katılmasının "Türkiye'nin egemenlik hakkı" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin BRICS başvurusunun "bir endişe kaynağı olup olmadığına" yönelik soruya cevap veren Rutte, "Türkiye'nin BRICS ortaklarından bazılarıyla da birlikte çalıştığını biliyoruz. Bunu yapmak onların egemenlik hakkıdır." dedi.

Rutte, bu durumun "zaman zaman ikili ya da NATO içinde tartışmalara yol açmasına" rağmen Türkiye’nin İttifak'ta oynadığı rolün altını çizdi.

TÜRKİYE NATO'NUN EN DONANIMLI ASKERİ GÜCÜ

Türkiye'nin NATO için "çok önemli bir müttefik olduğunu" ifade eden Rutte, "Türkiye, NATO'nun en donanımlı askeri güçlerinden birine sahip. NATO coğrafyasının kendi bölümünde (güneydoğu kanadında) hayati rol oynamaktadır. NATO'ya bir bütün olarak pek çok kabiliyet sağlamaktadır." diye konuştu.

Rutte, Türkiye'nin uzun yıllardır NATO'nun bir parçası olduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin uzun yıllardır İttifak'ın ayrılmaz bir parçası olmasından büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Tabii ki İttifak içinde bir demokrasi olarak, 32 ülke arasında şu veya bu konuda her zaman tartışmalar olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN TATARİSTAN'DA: GÜNDEM BIRCS VE TAHIL KORİDORU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 30 ülkenin daha BRICS'e katılmak istediğini söyledi. Daha önce 'BRICS'in kapılarının Türkiye'ye açık olduğunu' da söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleşecek BRICS zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanının zirvede, Putin ile BRICS üyeliğini ve 'tahıl koridoru' anlaşmasını görüşmesi bekleniyor.