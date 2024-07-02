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Türkiye'nin de envanterinde bulunuyor! ABD'nin en güçlü füzelerinden ATACMS Rusların eline geçti

Editör: Murat Makas / Kaynak: Mynet
02 Temmuz 2024 17:20 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 17:33
Türkiye&#039;nin de envanterinde bulunuyor! ABD&#039;nin en güçlü füzelerinden ATACMS Rusların eline geçti

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği dünyanın en güçlü füze sistemleri arasında olan ATACMS, Ruslar tarafından ele geçirildi. Türkiye'de de bulunan füzenin incelendiğine dair bir görüntü yayınlandı.

ABD’nin Ukrayna’ya da yolladığı dünyanın en güçlü füzeleri arasında olduğu söylenen ATACMS füze sistemi Ruslar tarafından ele geçirildi.

Telegraph'daki bir habere göre, Rus askeri kuvvetleri, ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füze sisteminin ele geçirildiğini ve Rus askerlerinin bunun üzerinde çalıştığını iddia etti. Rus devlet medya kuruluşu RIA-Novosti, askeri üniformalı ve kar maskesi takan bir adamın bir depodaki masada oturup cihazı incelerken görüntülerini yayınladı. Görüntülerde cihazın belirli bir seri numarasıyla ABD yapımı bir ATACMS'nin parçası olarak tanımlanan etiket gösterildi.

Türkiye'nin de envanterinde bulunuyor! ABD'nin en güçlü füzelerinden ATACMS Rusların eline geçti - 1. Resim

YENİDEN GÜÇLENDİRİLECEK

RIA-Novosti ve video görüntüleri ATACMS cihazının nasıl ve ne zaman yakalandığını açıklamadı. Rus uzmanlar, ele geçirilen cihaz verilerinin Kremlin'in hava savunma sistemlerine yardımcı olmak için nasıl kullanılacağı üzerinde çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Emekli bir Rus albay olan Viktor Litovkin çevrimiçi Lenta.ru haber portalına, Rus bilim adamlarının yakında ATACMS'nin zayıf noktalarını tespit edeceklerini söyledi. Litovkin, ayrıca ATACMS'nin kendi füze sistemleriyle konfigüre edilerek yeniden yapılandırılabileceğini de ifade etti.

RUSLARA KARŞI KULLANILIYORDU

ATACMS'nin yaklaşık 200 mil menzili olduğu biliniyor ve komuta merkezlerini, savaş gemilerini ve hava üslerini devre dışı bırakarak Ukrayna'ya ABD tarafından sağlanan en güçlü silahlardan biri olduğu söyleniyor.

ABD, bu ölümcül füze sisteminin kullanılmasının savaşı tırmandıracağından endişe duyduğu için Ukrayna'ya ATACMS'yi ancak Nisan ayında sağlamaya başlamıştı.

TÜRKİYE DAHİL 8 ÜLKE ATACMS'YE SAHİP

ATACMS füzeleri ABD dışında Türkiye, Yunanistan, Bahreyn, Romanya, Polonya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ordularında bulunuyor.

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Kaynak: Mynet
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