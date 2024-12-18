Türkiye'nin diplomatik zaferlerini AFP sıraladı! Övgü dolu analiz: Erdoğan en büyük kazanan ve kıskanılacak pozisyonda

18 Aralık 2024 10:28 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:09

Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu sözleri AFP haber ajansının analiz haberiyle devam etti. Afrika Boynuzu'nda barış anlaşmasına Türkiye'nin öncülük etmesi ve Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk için hazır pozisyonda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan'ın zaferlerinin sıralandığı haberde 'kıskanılacak bir pozisyonda' olduğu yazıldı.

Fransız Basın Ajansı (AFP), Türkiye​'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın uluslararası başarılarını sıraladı. Suriye​'de Beşar Esad​'ın devrilmesinin ardından Suriyeli muhaliflerle uzun süredir Türkiye'nin devam eden ilişkisine dikkat çeken haber ajansı, Suriye'deki son gelişmelerin ardından Türkiye'nin Şam'a doğrudan bir hat açtığını yazdı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ZAFERLERİ

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözlerine de vurgu yapan AFP, "Şu anda Suriye'de pek çok belirsizlik var. Kimse ne olacağını bilmiyor. Bence Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Erdoğan çok akıllı ve iyi anlaştığım bir adam'' sözlerini ön plana çıkardı.

AFP, Heyet Tahrir Eş-Şam​ (HTŞ) örgütünün Şam'da kontrolü ele geçirip Esad rejiminin devrilmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a giderek HTŞ lideri Ahmed el Şara (Ebu Muhammed el-Culani) ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya ile Somali arasında barış sağlamasını da diplomatik zaferleri olarak sıraladı.

''ERDOĞAN KISKANILACAK BİR POZİSYONDA''

Marlow Global araştırma direktörü Anthony Skinner'ın AFP'ye yaptığı açıklamalarda da Erdoğan'a övgü dolu sözler yer aldı. Skinner, güç ve güvenlik açısından da uzun vadeli strateji izlediğini, ''Erdoğan hükümeti, Türkiye'nin hem kendi arka bahçesinde hem de daha uzaklarda elini güçlendirmek için hem devlet hem de devlet dışı aktörlerle ilişkilerini dikkatle geliştirdi.'' ifadeleriyle açıkladı.

Suriye ve Afrika Boynuzu'ndaki başarının Erdoğan'ın strateji olduğunu vurgulayan Skinner, "Erdoğan şimdiye kadar kartlarını iyi oynadı ve Suriye konusunda kıskanılacak bir pozisyona sahip'' dedi.

''EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN''

AFP, Erdoğan'ın ayrıca Hartum ve Abu Dabi arasında yaşanan anlaşmazlığı çözmek için de devreye girmeyi teklif ettiğini hatırlatırken, Uluslararası güvenlik profesörü Max Abrahms Suriye'de yaşanan gelişmelerin ''en büyük kazananının'' Erdoğan olduğunu söyledi.

Abrahms, Türkiye'nin sınır boyunca kontrolü sağlamlaştırmak adına terör örgütü PKK/YPG tehdidini azaltmak için harekete geçmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber Suriye'den Amerikan askerlerini çekme ihtimalini de göz önünde bulunduran Abrahms, bu kararın da terör örgütlerini zayıflatacağını ve bu durumun Erdoğan'ı memnun edeceğini söyledi.

''ERDOĞAN'IN YILDIZININ PARLADIĞI DÖNEM''

Verisk Maplecroft'un kıdemli analisti Hamish Kinnear ise Esad'ın devrilmesinin Türkiye'de ikamet eden mültecilerin geri dönmesinin ve Ankara'nın nüfuzunun artmasının önünü açtığını belirtti ve şunları söyledi:

''Türkiye hem Kiev hem de Moskova ile konuşabildiği için teoride Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk yapmak için iyi bir konumda. Hiç şüphe yok ki bu Erdoğan'ın yıldızının parladığı bir dönem.''