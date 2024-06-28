Türkiye'nin gri listeden çıkmasına ilk yorum ABD basınında! Yabancı yatırımcı yağacak!

28 Haziran 2024 15:49 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:52

Türkiye gri listeden çıkarsa altın, dolar ve borsanın başına gelecekleri böyle sıraladı

Türkiye gri listeden çıkarsa altın, dolar ve borsanın başına gelecekleri böyle sıraladı

Türkiye 2021 yılından beri bulunduğu FATF'ın gri listesinde çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin önünde engel olan gri listeden çıkış müjdesini "Başardık" ifadelerini kullanarak verdi.

FATF yetkilileri de yaptıkları resmi açıklama ile 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını duyurdu.

Verilen bu kararın ardından ABD merkezli Bloomberg, Türkiye açısından olumlu gelişmelerin yaşanacağını belirtti.

'KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELE EDİLDİ'

Yabancı sermayenin Türkiye'ye giriş yapacağının belirtildiği haberde şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye, kara para aklamayla mücadele gözlemcisinin gri listesinden çıkarıldı; bu, ülkenin yabancı sermayeyi çekme çabalarını artıracak bir hamle.

'ENFLASYONLA MÜCADELEYE YARDIMCI OLACAK'

Bloomberg Intelligence'a göre sermaye akışının hızlanması, Türk ekonomisinin dış kırılganlıklarının azaltılmasına, liranın desteklenmesine ve yüksek enflasyonla mücadeleye yardımcı olacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerden bu yana Türkiye, ortodoks ekonomi politikalarını yeniden uygulamaya koymak ve kendisini olumlu bir yatırım hedefi olarak konumlandırmak için çabalıyor.

Gri listeden” çıkarılma, sermayenin 1,1 trilyon dolarlık ekonomisine çekilmesine yardımcı olabilir.

Uluslararası Para Fonu'nun 2021 tarihli bir raporu, gri listedeki ülkelerin "sermaye girişlerinde büyük ve istatistiksel olarak anlamlı bir azalma" yaşadığını ortaya koydu.