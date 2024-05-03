Türkiye'nin hamlesi dünya basınında: Erdoğan adım atıyor İsrail kambur duruyor

03 May 2024 09:37 - Güncelleme : 03 May 2024 09:59

Ticaret Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail ile her türlü ihracat ve ithalat işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasının ardından İsrail'de Başbakan Netanyahu'ya karşı çıkan sesler daha da yükseldi. İsrail basını, Türkiye'nin ticaret hamlesinin, İsrail ekonomisi için ağır sonuçları olacağını duyurdu.

''ERDOĞAN ADIM ATIYOR, İSRAİL KAMBUR DURUYOR''

İsrail'in ana akım gazetelerinden Maariv, ''Erdoğan adım atıyor, İsrail kambur duruyor'' manşetiyle çıktı. Haberde, Türkiye'nin kararının İsrailli iş insanları arasında öfkeye neden olduğunu yazdı.

Gazeteye konuşan Merhavim Belediye Başkanı Shay Hajaj "Defalarca uyarıda bulunduk. İsrail taze gıda üretiminde bağımsız olmalı, diğer ülkelere bağımlı olmamalıdır." diyerek tepki gösterdi.

''TÜRKİYE'YE BAĞIMLILIKTAN KURTULMALIYIZ''

Üreticiler Birliği Başkanı Dr. Ron Tomer ise, "Türkiye'den yapılan tüm ithalata hemen şimdi üç yıl süreyle %100 oranında koruyucu gümrük vergisi uygulanmalı ve bazı ürünlerin ithalatı tamamen yasaklanmalıdır. Hükümet Türkiye'ye bağımlılıktan kurtulmak elinden gelen her şeyi yapmalıdır." dedi.

''İSRAİL İÇİN SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLACAK''

Calcalist, "Türk boykotunun İsrail ekonomisi üzerindeki sonuçları çok büyük olacak" başlıklı haberinde Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Yigal Maor'un sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin şimdiye kadar birçok ürünün makul fiyatlarla temin edildiği bir kaynak olduğunu söyleyen Maor, Ankara'nın hamlesinin sonuçlarının İsrail için çok ağır olacağını belirterek şunları söyledi:

"Tatlı ve konservelerden, sebze ve meyvelere kadar aklınıza gelebilecek her şey Türkiye'den geliyor. Uluslararası şirketler Türkiye'de montaj yapıyor. Örneğin Toyota Corolla Türkiye'de monte ediliyor ve şimdi İsrail'e araba göndermenin mümkün olmadığı söyleniyor. Durum gemilerin İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan geçmesinin engellenmesi veya Türkiye semalarında uçuş yasağı getirilmesiyle daha da kötüleşebilir"

TÜRKİYE'NİN İSRAİL HAMLESİ DIŞ BASINDA

İngiliz Guardian gazetesi Türkiye'nin Gazze'deki 'insani trajedi' nedeniyle İsrail'le tüm ticareti durdurduğunu yazdığı haberinde söz konusu hamlenin, eski iki yakın müttefik arasında kötüleşen gerilimi daha da derinleştireceğini iddia etti.

BBC de iki ülke arasındaki ticaretin geçtiğimiz yıl neredeyse 7 milyar dolar değerinde olduğuna dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Tel Aviv yönetimini sert sözlerle eleştirdiğini hatırlattı.

Aljazeera de iki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çekerken Türkiye'nin kararının İsrail'in tepkisini çektiğini yazdı.

''TÜRKİYE'NİN İSRAİL'E KARŞI MÜCADELESİNDE BİR CEPHE''

Fox News, Türkiye'nin Gazze'deki savaşa karşı protestosunun son hamlesi olarak İsrail ile ticareti kestiğini yazdı. İsrail'in duruma tepki gösterdiğini yazan Fox News "Bu adım Türkiye'nin İsrail'e karşı mücadelesinde sadece bir cephe. Türkiye Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhinde süren soykırım davasına müdahil olma kararı aldı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TAVRI GİDEREK SERTLEŞİYOR"

Middle East Eye (MEE) Türk hükümetinin ilk olarak 9 Nisan'da İsrail'e 50'den fazla ürüne ihracat kısıtlaması getirdiğini, daha sonra soykırım davasına müdahil olma kararı aldığını şimdi de ülke ile olan tüm ticaretini durdurduğunu belirterek Ankara'nın tavrının giderek sertleştiğini yazdı.