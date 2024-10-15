Türkiye'nin tepki gösterdiği Ege'de deniz parkı projesi Yunanistan'ı karıştırdı: '12 mil' krizi yeniden alevlendi

15 Ekim 2024 10:55 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:12

Türkiye ve Yunanistan arasındaki normalleşme süreci devam ederken Atina'da Ege Denizi'nde '12 mil' tartışmaları yeniden alevlendi. Türkiye'nin sert tepkisine rağmen Yunanistan deniz parkı projesinde ısrarcı.

Yunanistan​'da Türkiye​'nin tepki gösterdiği Ege Denizi​'nde deniz parkı oluşturma projesine dair tartışmalar yeniden alevlendi. Türkiye ile Yunanistan'ın normalleşme sürecine ket vurabilecek deniz parkı projesine dair Atina'da sesler yükseldi.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan hükümetinden bir yetkili, karasularının 6 mille sınırlı kalmasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Yunan yetkili, "6 mil mi? Böyle bir ihtimal yok" ifadelerini kullandı. Ayrıca Yunan yetkili, Türkiye'nin talep ettiği Ege adalarının silahsızlandırılması meselesini de tartışmayacaklarını sözlerine ekledi.

BAKAN FİDAN, YUNAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞECEK

Yunan yetkilinin '12 mil' sözlerinin, gelecek ay bir araya gelecek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan mevkidaşı George Gerapetritis'in görüşmesinden önce gelmesi dikkat çekti. Bakan Fidan ile Yunan mevkidaşının tartışmalara neden olan Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı konularını ele alması bekleniyor.

YUNANİSTAN'IN DENİZ PARKI PROJESİ

Yunanistan, Nisan ayında başkent Atina'da düzenlenen ve yaklaşık 120 ülkeden temsilcilerin katıldığı Okyanuslarımız Konferansı'nda iki yeni deniz parkı oluşturma planını duyurmuştu.

Parkların biyolojik çeşitliliği ve deniz ekosistemlerini korumak için oluşturulacağını söyleyen Mitsotakis 780 milyon euro değerindeki program çerçevesinde deniz dibinde trol avcılığının yasaklanacağını, plastik ve mikroplastik kirliliğiyle mücadele edileceğini ifade etmişti.

Yunanistan'ın planına göre 2026 yılından itibaren deniz koruma alanlarını gözetlemek için insansız hava araçları, uydular ve yapay zekanın kullanıldığı bir "bilimsel izleme ve gözetleme sistemi" devreye girecek.

DENİZ PARKI İLANINA TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan’a tavsiye ederiz. AB dahil üçüncü tarafları da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.