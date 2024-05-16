Türkiye'nin tepki gösterdiği proje için Miçotakis'ten çıkış: Kimsenin fikrini sormadım

16 May 2024 14:57 - Güncelleme : 16 May 2024 15:28

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ziyaretine dair Yunan medyasından SKAİ TV'ye açıklamalarda bulundu. Türk-Yunan ilişkilerinde önemli bir gelişme kaydedildiğini belirten Miçotakis, Ege Denizi'nde iki ülke arasında sıfır sorun yaşandığını söyledi.

''PARMAĞIMIZ TETİKTE OLMADAN DA ANLAŞABİLİRİZ''

Miçotakis, "Ege'de gerginlik olmamasının yanı sıra, mülteci/göçmen meselesinde işbirliğimizde son derece sınırlı akışlarla önemli ilerleme kaydettik, Türkiye ile iyi bir işbirliği içindeyiz. Parmağımız tetikte olmadan da aynı fikirde olmadığımız konusunda anlaşabiliriz. Geçmişte, Türkiye Yunanistan'la, Erdoğan da benimle konuşmak istemediğini söylemişti" dedi.

''DENİZ PARKI İÇİN KİMSENİN FİKRİNİ SORMADIM''

Miçotakis, "Yunanistan'ın ulusal egemenliğini kullanma konusunda kimsenin fikrini sormadığını" belirterek, "Deniz parkları söz konusu olduğunda, mesele Türkiye ile ilgili değildir. Zakintos'ta Alonissos deniz parkımız var. Gizli saklı bir şey yok" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE TEPKİ: DIŞ POLİTİKA CİDDİYET İSTER

"Türkiye ile tek anlaşmazlığın MEB ve kıta sahanlığının sınırlandırılması" olduğunu savunan Miçotakis, şunları kaydetti:

"(Ankara ziyaretinden dolayı) Muhalefet aniden ucuz vatanseverlik bayrağı açtı, oysa geçmişte ertesi gün için sonuçlarını düşünmeden Türk-Yunan diyaloğundan yana olduklarını hatırlıyorum. Benim için kolay olan, tırnak içinde 'gururlu dış politika'. Yunanistan, bu ziyaretten hiçbir şekilde zarar görmedi ve Türkiye karşısında net pozisyonlarımızı dile getirdik. Dış politika ciddiyet ister."

DENİZ PARKI PROJESİNE TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan’ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan’a tavsiye ederiz. AB dahil üçüncü tarafları da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN'DAN 'SİYASİLEŞTİRME' SUÇLAMASI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin tepkisinin ardından bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada Yunan yönetimi Türkiye'yi çevre koruma konularını "siyasileştirmeye" çalışmakla suçlamıştı.

"Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması tamamen çevresel bir konuyu siyasileştirmektedir. Hükümetler, izlenim oluşturmak için bu konuyu istismar etmek yerine, çevrenin korunmasına ilişkin evrensel sorunlara karşı duyarlı olmalıdır" açıklaması yapıldı. Açıklamada ayrıca, "Yunan hükümeti, dış politika ilkeleri çerçevesinde ülkenin egemenliğini ve egemenlik haklarını ısrarla koruyacaktır" denildi.