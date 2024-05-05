Türkiye'nin ticaret hamlesi İsrail'i zora soktu! Tel Aviv'in ne karşılık vereceği ortaya çıktı

05 May 2024 09:17 - Güncelleme : 05 May 2024 09:37

İsrail'e bir darbe de Güney Amerika'dan! Kolombiya, diplomatik ilişkilerin kesiyor

İsrail'e bir darbe de Güney Amerika'dan! Kolombiya, diplomatik ilişkilerin kesiyor

Dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail ile ticaret ilişkilerini kesen Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i zora soktu. Ankara, İsrail ile tüm ithalat ve ihracatı bitirdi. İsrail ekonomisini zor sokan bu hamlenin ardından Tel Aviv yönetiminin ne karşılık vereceği ortaya çıktı.

İsrail medyası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin bir yol haritası hazırladığını yazdı. Haberde, İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Dışişleri Bakanlığı ve diğer üst düzey yetkililerle birlikte İsrail'in Ekonomi Bakanlığı ve vergi dairesinden yetkililerin Türkiye'ye karşı ortak bazı adımlar atılması yönünde fikir birliğine varıldığı bilgisi yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile ticareti durdurma yönündeki tek taraflı kararına keskin bir cevap olarak, bakanlıklar arası işbirliğiyle bir dizi önemli ve işlevsel kararın teşvik edilmesine karar verildi" denildi.

İSRAİL'İN YOL HARİTASINDAKİ 4 HAMLE

Bu kararlar ise şu şekilde sıralandı:

- Türkiye, Filistin Yönetimi ve Gazze arasındaki her türlü ekonomik ilişkinin azaltılması için harekete geçilmesi. (Türkiye, Filistin'in ithalatının yaklaşık yüzde 18'ini gerçekleştirerek en büyük ithalatçı ülke konumunda).

- Ticaret anlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımların incelenmesi için uluslararası ekonomik forumlara başvurulması.

- Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde, İsrail ekonomisine yakın zaman diliminde çeşitli alanlarda ve ürünlerde alternatifler bulmak için geniş bir alternatifler bankası kurulması.

- Etkilenen İsrail ihracat sektörlerine yardım.

TÜRKİYE'NİN TİCARET YASAĞININ ARDINDAN YARDIM PAKETİ

Öte yandan Katz'ın İsrail'in Finans Bakanı Bezalel Smotrich ile görüşerek Türkiye'nin ticaret yasağından etkilenen sektörlere yardım paketi hazırlanması konusundaki planı gündeme getirdi.