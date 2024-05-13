Türkiye'nin ticaret yasağı için İsrail'den gizli plan: Avrupa'yı devreye sokacaklar

13 May 2024 14:21 - Güncelleme : 13 May 2024 14:43

Gazze'ye 7 ayı aşkın süredir bombalar yağdıran İsrail'in Türkiye'nin ticaret yasağıyla beraber ekonomisi çöküntüye uğradı. Tel Aviv yönetimi, Türkiye'nin ticaret hamlesinin ardından yeni çözümler aramaya başladı.

ÜRÜNLERİ AVRUPA'DAN İSRAİL'E TAŞIYACAKLAR

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Tel Aviv yönetiminin çözüm olarak yasağı delme çabası içinde olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan, adı açıklanmaya yetkililer, Türk ürünlerinin Avrupa ülkeleri üzerinden taşınabileceğini açıkladı.

TÜRK ÜRETİCİNİN HABERİ OLMAYACAK

Türkiye üzerinden düzenlenen gizli plana göre, İsrailli nakliye şirketi iShip Forwarding, Türk ürünlerinin önce üçüncü ülkelere ardından İsrail'e taşıyacak bir rota oluşturacak ve yasak bu şekilde delinecek. Fakat Türk üreticilerin yasağın delindiğinden haberi olmayacak.

BULGARİSTAN VE ROMANYA'YI KULLANACAKLAR

Nakliye şirketi, sevkiyatın hangi üçüncü ülkeden yapıldığını açıklamadı fakat İsrail gazetesi ürünlerin Bulgaristan ve Romanya'dan geçebileceğini iddia etti. Yasağı ihlal etmeyen bu geçici çözüm, ek maliyete neden olsa da ürün sevkiyatının devam etmesini sağlayacak.

İSRAİL İLE TİCARET DURDURULDU

Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, ''İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır'' denilmişti.