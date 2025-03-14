Türkiye'ye tatile geldi, ülkesine döner dönmez felç geçirdi! Nedeni ortaya çıktı

Türkiye'ye tatile gelen 21 yaşındaki İngiliz Lucy Slawson, ülkesine döndükten hemen sonra felaketi yaşadı. Güneş yanığı olduğunu sanarak çok ciddiye almadığı olay sonrasında yarı komaya girdi. Çok geçmeden nedeni ortaya çıktı.

İngiltere'den Türkiye'ye tatil için gelen 21 yaşındaki Lucy Slawson, ölümcül böcek ısırığını güneş yanığı sandı. Fakat ülkesine döndükten sonra görme yetisinde azalma yaşandığını fark eden genç kadın daha sonra durumum ciddiyetini fark etti.

Üniversite öğrencisi olan Slawson, evine döndüğünde ilk zamanlar bu yaşadıklarının yorgunluktan olduğunu düşündü. Fakat yaklaşık 4 saat sonra kollarında ve bacaklarında kızarıklıklar yaşamaya başladı. Bu kızarıklıklar kısa süre sonra maviye döndü.

YARI KOMAYA GİRDİ

İngiltere merkezli DailyMail gazetesinin haberine göre, eczaneye giden kadın, durumun ciddi olduğunu fark ettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yarı komada yaşayan kadın, hareket etme ve iletişim kurma yetisini de kaybetti.

Doktorlar ise Slawson'a kronik yorgunluk sendromu ve fonksiyonel nörolojik bozukluk teşhisi koydular. Bunun nedenin ise bir sivrisineğin taşıdığı enfeksiyondan kaynaklandığı belirtildi.

"DOKTORLAR YATAKTAN ÇIKMAMA İZİN VERMİYORDU"

Genç kadın kendini ağır ve bitkin hissettiğini ifade ederek, "Doktorlar yataktan çıkmama izin vermiyordu. Çünkü yürüyemiyordum, kollarımı kullanamıyordum ya da başka bir şey yapamıyordum." ifadelerine yer verdi.

Henüz teşhis koyulmadığı günlerde çok kilo aldığını da aktaran Slawson, zor günler geçirdiğini söyledi. Şimdi ise konuşmayı ve yürümeyi tekrardan öğrenmeye çalışıyor.