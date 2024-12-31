Türkmen komutanlar emir bekliyor! Suriye ordusunun ilk hedef İsrail

31 Aralık 2024 06:15 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 06:28

Suriye'de Esad rejiminin yıkılması ordu da şekillenmeye başladı. Türkmen komutanların ağırlıkta olduğu yeni yapılanmanın öncelikli hedefi güney cephesinde İsrail işgaline karşı modern silah sistemleriyle donatılmış güçlü ve caydırıcı bir savunma hattı oluşturmak.

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Suriye’de Beşar Esad​ önderliğindeki Baas rejimine son veren Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay teşkilinin ardından yeni ordunun da iskeletini inşa etmeye başladı. Nusra ve HTŞ dönemlerinde Şara’ya yakın isimlerden oluşan birçok Türk asıllı isim, komutanlıklara atanmaya başladı. Ordunun öncelikli hedefi ise güney sınırındaki İsrail tehdidi!..

KRİTİK GÖREVLER TÜRK KOMUTANLARIN

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yeni oluşumda Ömer Çiftçi kilit bir rol üstlendi. Tuğgeneral olarak taltif edilen Çiftçi, bir dönem HTŞ’nin Genelkurmay Başkanlığı ve İstihbarat sorumluluğunu üstlenmişti. Bir Türk asıllı Abdulaziz Hüdaverdi de “tümgeneral” rütbesi ile tümen komutanı olarak taltif edildi.

Ömer Çiftçi

ESAD'I YIKAN İSİMLER

Şam’da Suriye​ Millî Ordusu bünyesindeki komutanlarla özel bir görüşme yapan Şara’nın, gruplardan savunma bakanlığına katılma talebinde bulunduğu öğrenildi. Bu katılım süreçlerinde 2011’de başlayan direniş döneminde Esad rejimine karşı savaşan grup komutanı Türkmenlerin de üst düzey görevlere getirileceği kaydedildi.

Abdülaziz Hüdaverdi

TÜRKİYE AKTİF DESTEK VERECEK

Savunma Bakanlığı bünyesine dahil olması planlanan Türkmen grupların yarısı özel eğitimden geçirilerek hassas mıntıka ve görevler için istihdam edilecek. Bunların önemli bir kısmı ise polis ve benzeri alanlarda görevlendirilecek.

Şam’da şekillenen yeni kurmay kadrosu ve ordunun yapılandırılması süreçlerine Türkiye aktif destek verecek. Deniz, hava ve kara birliklerinin teknik eğitim, donatım, doktrin ve savaş kabiliyeti kazanması ile ilgili iki ülke arasında savunma ve iş birliği anlaşmaları yapılacak. İki komşu ülkenin kuruluş dönemi ve takip eden dönemde de ortak hareket etmesi planlanıyor.

KRİTİK GÖREV GÜNEY CEPHESİNDE

Diğer yandan yeni ordu teşkilatı; ordu, kolordu, tümen ve tugay askerî sistematiği ile yapılandırılıyor. Her tugay 1.200 kişi, tümen ise 10.000 personelden oluşacak. Yeni orduda özellikle güney cephesi ve bu hatta konuşlanacak birlikler büyük önem taşıyacak. İsrail işgal tehdidine karşı güçlü ve caydırıcı bir yapı oluşturulacak. Bölgeye güçlü eğitimli-donanımlı kara gücünün yanı sıra gelişmiş radar sistemleri, uçaksavar bataryaları konuşlandırılacak.