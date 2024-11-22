Tutuklaması gerekirken davet etti! Viktor Orban Netanyahu'ya sahip çıktı

22 Kasım 2024 17:59 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 18:02

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olan ülkeler arasında yer alan Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Binyamin Netanayahu'yu ülkesine davet etti.

Güney Afrika'nın başvurusu üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi​, Gazze​'de savaş suçu ı̇şledı̇klerı̇ gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​ hakkında tutuklama kararı çıkardı. UCM'nin kararı sonrası AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, “Tutuklama emrine saygı duyulmalı ve bu emir uygulanmalı” açıklamasında bulundu. Karar sonrası bazı Kanada, Hollanda, Belçika, İrlanda gibi ülkeler Netanyahu'nun ülkelerine geldiği anda UCM kararı dolayısıyla tutuklanacağını açıkladı.

NETANYAHU'YA RESMİ DAVET MEKTUBU

Ancak sözde demokrasi ve uluslararası hukuktan bahseden bazı ülkeler ise UCM'nin kararına skandal hamlelerle karşılık vermeye başladı. Dün UCM'ye taraf olan ülkeler arasında yer alan ABD'den Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına tepki gelirken, bugün de Macaristan'dan tepki çekecek bir hamle geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail'e yazdığı mektupla hakkında UCM tarafından tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'yu ülkesine resmi ziyarette bulunmak üzere davet etti.

Orban, Netanyahu'ya gönderdiği mektupta Macaristan-İsrail dostluğundan bahsederken, tutuklama kararınının 'utanç verici' olduğunu söyledi. UCM'nin kararını şiddetle kınadığını ifade eden Orban, "İsrail'in her türlü tehdide karşı kendini savunma hakkı vardır” ifadelerine yer verdi.

İşte Orban'ın Netanyahu'ya gönderdiği o mektup;