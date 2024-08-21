Tuvaletini yaparken yılan ısırdı! Klozetin içinden fırladı

21 Ağustos 2024 20:33 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 20:39

Manisa'da dayak yiyen hamile kadın ilk kez konuştu! Yardım etmediği için eleştirilen adamla ilgili gerçek ortaya çıktı

Manisa'da dayak yiyen hamile kadın ilk kez konuştu! Yardım etmediği için eleştirilen adamla ilgili gerçek ortaya çıktı

Güney Asya ülkesi Tayland'da Thanat Thangtewanon isimli kişi tuvaletteyken yılan tarafından saldırıya uğradı. Yılan tarafından ısırılan adam tuvalet fırçasıyla hamle yaparak yılanı öldürdü.

Thanat yaşadığı olay sonrası hastaneye kaldırıldı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tuvaletten çıkartılan 3,5 metrelik yılanın zehirsiz bir piton türü olduğu tespit edildi.

KORKUP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Thanat, yaptığı açıklamada, niyetinin yılanı öldürmek olmadığını, ancak ısırıldığı için korktuğunu ve bir an önce hastaneye gitmek istediğini ifade etti. Thanat, ayrıca sağlık durumuna ilişkin, yapılan kan testlerinin temiz olduğunu, yalnızca ısırık nedeniyle vücudunda yara oluştuğunu belirtti.