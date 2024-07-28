Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

28 Temmuz 2024 10:03 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 10:10

Ölü olarak kayıtlara geçti, yaşadığını kanıtlamak için saldırı düzenledi!

Ölü olarak kayıtlara geçti, yaşadığını kanıtlamak için saldırı düzenledi!

Hindistan'da piton saldırısı paniği yaşandı. Madya Pradeş eyaletinin kırsalında bir yerde çalılıklara tuvaletini yapmak isteyen adamı, 5 metrelik bir piton pişman etti.

Piton, adama sinsice yaklaştı ve vücudunu sarmaya başladı. O anlarda çığlık çığlığa kalan adamın seslerini, yerel halktan bir grup insan duydu ve yardıma koştu.

DEV PİTONU ÖLDÜRÜP KURTARDILAR

İnsanlar, piton saldırısına uğrayan adamın yanına geldiklerinde, yılan adamı canlı olarak yutmaya çalışıyordu. Ellerindeki sopalarla ve baltayla yılanı öldürmeyi başaran bir grup insan, adamı ölümden kurtardı.

Yerel halkın yardımı sayesinde piton saldırısından kurtarılan adam acil müdahale için hastaneye kaldırıldı.

YETKİLİLERDEN YILAN UYARISI

Yetkililer, yerel halka, yalnız başlarına çalılıkların sık olduğu yerlerde dolaşmama konusunda uyardı.