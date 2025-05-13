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 | Berrak Arıcan

Tuvalette akılalmaz patlama klozet resmen havaya uçtu, genç ağır yaralandı

Hindistan'ın Noida şehrinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Ashu Nagar isimli genç, tuvaletteyken bir anda patlama oldu, klozet adeta havaya uçtu. Gencin vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi.

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Tuvalette akılalmaz patlama klozet resmen havaya uçtu, genç ağır yaralandı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 11:46

Hindistan'ın Noida şehrinde yaşayan 20 yaşındaki Ashu Nagar, evinin tuvaletine girdiği sırada patlama meydana geldi. Klozetin havaya uçtuğu patlamada Nagar'ın vücudunun yüzde 35'inde yanıklar meydana geldi.

BORULARDA METAN GAZI BİRİKTİ

Eve gelen yetkililer, patlamanın tıkanan gider borularında biriken metan gazı nedeniyle olabileceğini belirtti. Patlama sırasında evdeki elektrikli cihazların çalışır durumda olduğu ve herhangi bir arızanın meydana gelmediği bildirildi.

Tuvalette akılalmaz patlama klozet resmen havaya uçtu, genç ağır yaralandı

ESKİ VE BAKIMSIZ İSE PATLAMA OLABİLİR

Bölge halkı, kanalizasyon sistemlerinin eski ve bakımsız olduğu konusunda şikayet etti. Uzmanlar da bu nedenle gaz birikiminin olabileceğini, bu tarz patlamaların devam edebileceği konusunda uyardı. Times of India'nın haberine göre uzman isimler, banyolardaki havalandırmaların yetersiz olmasına da dikkat çekerek, metan gazının ufak bir kıvılcımla büyük bir patlamaya neden olabileceğini söyledi.

Tuvalette akılalmaz patlama klozet resmen havaya uçtu, genç ağır yaralandı

İÇ TESİSAT KAYNAKLI

Olayın gerçekleştiği Noida kentinin yönetiminden AP Verma, olayın ardından yapılan incelemelerde bölgedeki kanalizasyon sisteminde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini, patlamanın evin iç tesisatındaki bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

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